ΟΗΕ για Λίβανο: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι να απόσχουν από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια ή πολεμική ρητορική

Η ειδική συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο, Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ, εκφράζει τη λύπη της για το μπαράζ εκρήξεων που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους και άφησε χιλιάδες τραυματίες, πολλούς σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κ. Πλάσχερτ υπενθυμίζει σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, οι άμαχοι δεν αποτελούν στόχο και πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή.

«Οι εξελίξεις σήμερα σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ανησυχητική κλιμάκωση σε ένα ήδη απαράδεκτα ασταθές πλαίσιο. Ενώ ο πλήρης αντίκτυπος της επίθεσης εκτυλίσσεται ακόμη, προτρέπω όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να απόσχουν από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια ή πολεμική ρητορική, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει μια ευρύτερη ανάφλεξη που κανείς δεν μπορεί να αντέξει», ανέφερε.

Η ειδική συντονίστρια για τον Λίβανο υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ηρεμίας και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να δώσουν προτεραιότητα στη σταθερότητα. «Διακυβεύονται πάρα πολλά για να κάνουμε κάτι λιγότερο» σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.