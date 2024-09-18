Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν απώλεια drone στην Υεμένη

Το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε χθες Τρίτη ότι drone τύπου MQ-9 Reaper συνετρίβη προχθές Δευτέρα στην περιοχή της Υεμένης, όπου από την πλευρά τους οι αντάρτες Χούθι διαβεβαίωσαν πως κατέρριψαν τουλάχιστον τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα την τελευταία εβδομάδα.

«Διενεργείται έρευνα» για το ζήτημα, είπε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ο υποπτέραρχος Πατ Ράιντερ, σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας πως δεν έχει άλλες λεπτομέρειες να δημοσιοποιήσει επί του παρόντος.

Ο ισχυρισμός των Χούθι, κινήματος υποστηριζόμενου από το Ιράν, πως κατέρριψαν τρία δείγματα του τύπου την περασμένη εβδομάδα, είναι «ανακριβής» και ο αριθμός που έδωσαν είναι «πολύ υψηλός», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Πρόκειται για την τρίτη επιβεβαιωμένη περίπτωση που MQ-9, αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για εναέρια επιτήρηση, αλλά και για επιθέσεις, συντρίβεται κοντά στην Υεμένη ή εντός χώρας από τον Νοέμβριο του 2023.

Οι Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, άρχισαν να εξαπολύουν εκείνο τον μήνα επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, στοχοποιώντας εμπορικά πλοία κατ’ αυτούς συνδεόμενα με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή τη Βρετανία, διαβεβαιώνοντας πως δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Οι επιθέσεις τους έχουν μετατραπεί σε μείζον εμπόδιο για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή αυτή ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο· ώθησαν την Ουάσιγκτον να συγκροτήσει ναυτικό συνασπισμό και να εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα εναντίον θέσεων και οπλικών συστημάτων των ανταρτών στην Υεμένη και γύρω από αυτήν, σε ορισμένες περιπτώσεις μαζί με τη Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

