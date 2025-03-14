Γιουχαΐσματα και αποδοκιμασίες ακούστηκαν, όταν από τα μεγάφωνα γνωστοποιήθηκε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βάνς και η σύζυγός του Ούσα βρίσκονται στο Kennedy Center, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη συναυλία, του Έλληνα σολίστ, Λεωνίδα Καβάκου.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, απάντησε «καταστρέψατε τον χώρο αυτό», λίγο πριν βγει στη σκηνή ο Καβάκος για το 2ο κονσέρτο βιολιού του Σοστακόβιτς με τη συνοδεία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας, και ακολουθούσε ο Πετρούσκα σε ερμηνεία του Στραβίνσκι.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, οι θεατές είχαν ταλαιπωρηθεί με καθυστέρηση 25 λεπτών, καθώς ελέγχονταν από άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Αλλά κυρίως η οργή του κοινού απέναντι στον Βανς προκλήθηκε από τον πολιτιστικό πόλεμο που εξαπέλυσαν αυτός και οι σύμμαχοί του στα πολιτιστικά ιδρύματα της Ουάσιγκτον, ειδικά στο Kennedy Center.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν ένα μήνα, τον Φεβρουάριο, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε απομακρύνει τον πρόεδρο και 13 μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Kennedy Center. Στη θέση τους τοποθετήθηκαν ως πρόεδρος ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και στενός του συνεργάτης, Ρίτσαρντ Γκρένελ, ενώ στο ΔΣ η Ούσα Βανς, η σύζυγος του Αμερικανού αντιπροέδρου.

Ο Τραμπ έγραψε στο Twitter τον Φεβρουάριο, σε σχέση με την ανάληψη του κέντρου από τον ίδιο, «ΟΧΙ ΑΛΛΑ DRAG SHOW, Ή ΑΛΛΗ ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ – ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ». Το Σάββατο, drag καλλιτέχνες συγκεντρώθηκαν έξω από το Kennedy Center για να διαμαρτυρηθούν για τις επιθέσεις στο έργο τους.

Τον Φεβρουάριο, επίσης, το Kennedy Centerι ανακοίνωσε την ακύρωση μιας συναυλίας της χορωδίας των ομοφυλόφιλων ανδρών της Ουάσιγκτον DC.

Σε μια συνέντευξη του 2016 στους New York Times, ο ίδιος ο Βάνς είπε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι οι άνθρωποι άκουγαν κλασική μουσική για ευχαρίστηση, καθώς σκεφτόταν την άνοδό του μέσα από το αμερικανικό σύστημα τάξης μετά την ολονύκτια επιτυχία των απομνημονευμάτων του Hillbilly Elegy.

Πηγή: skai.gr

