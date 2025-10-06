Εκατοντάδες ορειβάτες που είχαν αποκλειστεί εξαιτίας σφοδρής χιονοθύελλας κοντά στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ στο Θιβέτ έχουν διασωθεί και μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, ενώ έχει επιτευχθεί επικοινωνία με τα υπόλοιπα 200 και πλέον άτομα, καθώς ασυνήθιστα έντονη χιονόπτωση και βροχοπτώσεις έπληξαν τα Ιμαλάια, σημειώνει ο Independent.

Η ομάδα διάσωσης Blue Sky Rescue του Θιβέτ έλαβε μια κλήση για βοήθεια, σύμφωνα με την οποία οι σκηνές είχαν καταρρεύσει λόγω της έντονης χιονόπτωσης και ορισμένοι πεζοπόροι υπέφεραν από υποθερμία.

Κάτοικοι χωριών και ομάδες διάσωσης έχουν αποσταλεί για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση του χιονιού που εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων.

Οι διασωθέντες πεζοπόροι μεταφέρθηκαν στη μικρή κωμόπολη του Κουντάνγκ, σύμφωνα με τις αναφορές.Οι υπόλοιποι πεζοπόροι θα φτάσουν στο Κουντάνγκ σταδιακά, υπό την καθοδήγηση και τη βοήθεια των διασωστών.

Η χιονοθύελλα είχε παγιδεύσει σχεδόν 1.000 πεζοπόρους στο βουνό, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Μια πεζοπόρος, η Chen Geshuang, που ήταν μέλος μιας ομάδας 18 πεζοπόρων που επέστρεψε με ασφάλεια στο Qudang, είπε: «Στα βουνά είχε πολύ κρύο και υπήρχε πραγματικός κίνδυνος υποθερμίας».

«Ο καιρός φέτος δεν είναι φυσιολογικός. Ο οδηγός είπε ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ τέτοιο καιρό τον Οκτώβριο. Και συνέβη πολύ ξαφνικά», ανέφερε στο Reuters.

Εκατοντάδες επισκέπτες κατέκλυσαν αυτή την εβδομάδα την απομακρυσμένη κοιλάδα του Κάρμα, που οδηγεί στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ, εκμεταλλευόμενοι την οκταήμερη αργία της Εθνικής Εορτής της Κίνας.

Ωστόσο, την Παρασκευή το βράδυ άρχισε να χιονίζει έντονα και η χιονόπτωση συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου.

Ο καιρός ανάγκασε την τοπική Τουριστική Εταιρεία της κομητείας Tingri να αναστείλει την πώληση εισιτηρίων και την είσοδο στην περιοχή Everest Scenic Area από το Σάββατο το βράδυ.

