Χιλιάδες επιβάτες της Eurostar υφίστανται σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω κλοπής καλωδίων - μία ημέρα μετά την αναστάτωση που προκάλεσαν δύο θανατηφόρα δυστυχήματα σε σιδηροδρομικές γραμμές, σημειώνει το Sky News.

Οι τελευταίες καθυστερήσεις έρχονται μετά την κλοπή 600 μέτρων χάλκινων καλωδίων κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Λιλ στη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη χώρα.

Η Eurostar ανέφερε ότι αυτό την ανάγκασε να εκτελεί εναλλακτικές διαδρομές,αυξάνοντας τους χρόνους των ταξιδιών.

Δύο θανατηφόρα δυστυχήματα στη Γαλλία χθες

Ο σιδηρόδρομος στη Γαλλία βρισκόταν ήδη σε αναταραχή, καθώςπολλά τρένα και υπάλληλοι ήταν εκτός θέσης μετά τα δύο θανατηφόρα ατυχήματα σε σιδηροδρομικές γραμμές στη Γαλλία την Τρίτη.

Η εταιρεία δήλωσε ότι μοιράζει νερό στους επιβάτες των καθυστερημένων τρένων και ότι διαθέτει ομάδες στους σταθμούς για την παροχή βοήθειας.

Οι επηρεαζόμενοι επιβάτες μπορούν να αλλάξουν τα εισιτήρια δωρεάν ή να ζητήσουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Σε μια ανάρτηση στο X, η Eurostar επεσήμανε ότι η κλοπή καλωδίων σήμαινε ότι« τα τρένα ήταν πιθανό να «υπόκεινται σε σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», προσθέτοντας: «Σας συμβουλεύουμε να ακυρώσετε ή να αναβάλλετε το ταξίδι σας».

Επιπλέον, ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Με μεγάλη μας λύπη επιβεβαιώνουμε ότι υπήρξαν δύο ξεχωριστά θύματα στη γραμμή υψηλής ταχύτητας LGV Nord μεταξύ Λιλ και Παρισιού χθες. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες και τους φίλους αυτών που έχασαν τη ζωή τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.