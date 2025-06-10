Η Eurostar σχεδιάζει να δρομολογήσει απευθείας τρένα από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Γερμανία και την Ελβετία στις αρχές της δεκαετίας του 2030, επιχειρώντας να προλάβει ενδεχόμενο «σπάσιμο» του μονοπωλίου της στη σιδηροδρομική σύνδεση Βρετανίας-Γαλλίας, καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός.

Σύμφωνα με τον Guardian, η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Γκεντολίν Καζενάβ, δήλωσε πως δεν έχει «καμία αμφιβολία» ότι τα νέα δρομολόγια προς Φρανκφούρτη και Γενεύη θα ξεκινήσουν εντός της επόμενης δεκαετίας, παρά την αποτυχία προηγούμενων προσπαθειών για σύνδεση Λονδίνου-Φρανκφούρτης.

Όπως ανέφερε η Eurostar, «οι συνθήκες είναι επιτέλους ώριμες» για μια «νέα χρυσή εποχή της βιώσιμης διεθνούς μετακίνησης», ενώ επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει να παραγγείλει έως και 50 νέους συρμούς, σε παραγγελία ύψους έως 2 δισ. ευρώ. Αν και δεν έχει ακόμη επιλέξει κατασκευαστή, η εταιρεία αναμένει ενίσχυση της ζήτησης.

Η επιβατική κίνηση της Eurostar αυξήθηκε κατά 5% το 2024, με τα συνολικά έσοδα να φθάνουν τα 2 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός επιβατών σε όλες τις γραμμές της (Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία) ανήλθε στα 19,5 εκατομμύρια.

Ανταγωνισμός για το Temple Mills

Ωστόσο, ο σιδηροδρομικός ρυθμιστικός φορέας της Βρετανίας (Office of Rail and Road – ORR) έχει δηλώσει πως υπάρχει διαθέσιμος χώρος μόνο για έναν ακόμη πάροχο στο αμαξοστάσιο Temple Mills στο ανατολικό Λονδίνο – είτε για έναν ανταγωνιστή είτε για την επέκταση της ίδιας της Eurostar.

Η ORR έχει ζητήσει από την Eurostar και τους ενδιαφερόμενους ανταγωνιστές της να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την αξιοποίηση του χώρου, με απόφαση να αναμένεται εντός του έτους.

Σημαντικοί παίκτες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον: η Virgin του Ρίτσαρντ Μπράνσον σχεδιάζει στόλο 12 τρένων για τη σήραγγα της Μάγχης, ενώ η startup Gemini Trains υπό την προεδρία του λόρδου Μπέρκλεϊ προτείνει παρόμοιο μέγεθος επιχείρησης. Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ιταλίας FS Italiane επίσης εξετάζει είσοδο στην αγορά, σε συνεργασία με την ισπανική Evolyn.

Η Eurostar επιμένει πως ο χώρος στο Temple Mills επαρκεί μόνο για την ίδια, εφόσον υλοποιηθούν τα σχέδιά της για ανάπτυξη. Παράλληλα, προτίθεται να συμβάλει στη χρηματοδότηση νέου αμαξοστασίου, ενώ ζητά από τη βρετανική κυβέρνηση να παρουσιάσει εθνική στρατηγική για τη στήριξη των διεθνών σιδηροδρομικών μετακινήσεων.

Φρανκφούρτη και Γενεύη σε 5 ώρες

Η Eurostar στοχεύει να δρομολογήσει απευθείας συνδέσεις από Λονδίνο προς Φρανκφούρτη και Γενεύη, με το ταξίδι προς την πρώτη να διαρκεί περίπου πέντε ώρες και προς τη δεύτερη 20 λεπτά παραπάνω. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι οι γραμμές αυτές παρουσιάζουν έντονη ζήτηση λόγω των πολλών καθημερινών αεροπορικών πτήσεων – γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για μια πιο «πράσινη» εναλλακτική μετακίνησης.

Η επόμενη γενιά τρένων που θα προμηθευτεί η Eurostar θα έχει τεχνική δυνατότητα να καλύψει μεγαλύτερες αποστάσεις και να λειτουργεί σε διαφορετικά εθνικά σιδηροδρομικά δίκτυα. Ωστόσο, η υλοποίηση των νέων διαδρομών προϋποθέτει την επίλυση ζητημάτων όπως ο έλεγχος διαβατηρίων, η υποδομή των σταθμών και τα ωράρια γραμμών.

Παρ’ όλα αυτά, η κ. Καζενάβ εμφανίστηκε βέβαιη μιλώντας στο πρακτορείο PA: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα το πετύχουμε – υπάρχει θέληση από την εταιρεία, από τους επιβάτες και από τις κυβερνήσεις».

Μάλιστα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας τον προηγούμενο μήνα για την εγκαθίδρυση απευθείας σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ των δύο χωρών.

Η Eurostar επιβεβαίωσε επίσης πως από τις 9 Σεπτεμβρίου θα αυξήσει τα απευθείας δρομολόγια Λονδίνου-Άμστερνταμ σε τέσσερα ημερησίως, ενώ από τα μέσα Δεκεμβρίου θα προστεθεί και πέμπτο. Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή μετά την ολοκλήρωση των έργων στον διεθνή τερματικό σταθμό του Άμστερνταμ, που πλέον μπορεί να εξυπηρετεί έως και 850 επιβάτες ανά συρμό.

