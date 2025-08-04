Eurostar: Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω προβλήματος στο σύστημα ηλεκτροδότησης

Τα δρομολόγια πάνω από 16 αμαξοστοιχιών της Eurostar ακυρώθηκαν σήμερα και σημειώνονται διακοπές στη σιδηροδρομική κυκλοφορία, με καθυστερήσεις έως και 1 ώρα και 50 λεπτά από ένα πρόβλημα στο σύστημα ηλεκτροδότησης.

Ομάδες βρίσκονται επί τόπου για να εντοπίσουν το πρόβλημα και να προχωρήσουν σε επισκευές, τόνισε η εταιρεία SNCF Réseau στο Γαλλικό Πρακτορείο, κάνοντας λόγο για «πρόβλημα στην εναέρια γραμμή επαφής».

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ Μουσί και Λονγκέιγ, στη βόρεια Γαλλία.

Τουλάχιστον 16 αμαξοστοιχίες της Eurostar με δρομολόγια μεταξύ Παρισιού και Λονδίνου, Βρυξελλών και Άμστερνταμ έχουν ακυρωθεί μέχρι τις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας), και δύο αμαξοστοιχίες που πραγματοποιούσαν τη διαδρομή Παρίσι-Βρυξέλλες και Βρυξέλλες-Παρίσι που αναχώρησαν σήμερα το πρωί επέστρεψαν στους αρχικούς τους σταθμούς, σύμφωνα με τη γαλλοβρετανική εταιρεία.

Ομάδες της SNCF έχουν δημιουργήσει εναλλακτικές διαδρομές.

Μέχρι το μεσημέρι, η SNCF Réseau δεν ήταν σε θέση να παράσχει κάποια ένδειξη για το πόσο θα διαρκέσουν τα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

