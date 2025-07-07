Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο αξιωματικοί και ένας εργαζόμενος της Συνοριοφυλακής τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλου στην είσοδο εγκαταστάσεων της Συνοριοφυλακής στο Μακάλεν του Τέξας.

Ο ύποπτος «εξουδετερώθηκε» από πράκτορες της Συνοριοφυλακής και την τοπική αστυνομία, ανέφερε το υπουργείο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, αυξάνοντας τον αριθμό στρατιωτών για την ασφάλεια των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού και εξαπολύοντας επιδρομές σε πόλεις των ΗΠΑ για τη σύλληψη μεταναστών.

Ο αριθμός των μεταναστών που συλλαμβάνονται να διασχίζουν παράνομα έχει μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα επί κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου μηνιαίου χαμηλού, ύψους περίπου 6.100 τον Ιούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.