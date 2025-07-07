Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο αξιωματικοί και ένας εργαζόμενος της Συνοριοφυλακής τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλου στην είσοδο εγκαταστάσεων της Συνοριοφυλακής στο Μακάλεν του Τέξας.
Ο ύποπτος «εξουδετερώθηκε» από πράκτορες της Συνοριοφυλακής και την τοπική αστυνομία, ανέφερε το υπουργείο.
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, αυξάνοντας τον αριθμό στρατιωτών για την ασφάλεια των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού και εξαπολύοντας επιδρομές σε πόλεις των ΗΠΑ για τη σύλληψη μεταναστών.
Ο αριθμός των μεταναστών που συλλαμβάνονται να διασχίζουν παράνομα έχει μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα επί κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου μηνιαίου χαμηλού, ύψους περίπου 6.100 τον Ιούνιο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.