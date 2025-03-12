Μέλος της Άνω Βουλής της Ρωσίας με επιρροή, σχολιάζοντας την πρόταση για κατάπαυση του πυρός καταρχήν 30 ημερών στην οποία συμφώνησαν οι ΗΠΑ και η Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ότι η όποια διευθέτηση γίνει πρέπει να βασίζεται στους όρους της Μόσχας, όχι της Ουάσιγκτον.

«Η Ρωσία προελαύνει» στα μέτωπα και «συνεπώς τα πράγματα θα είναι διαφορετικά» στη διαπραγμάτευση με τη Μόσχα, τόνισε μέσω Telegram ο Κονσταντίν Κοσάτσοφ, πρόεδρος της επιτροπής διεθνών υποθέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (η ρωσική άνω Βουλή).

«Οποιεσδήποτε συμφωνίες -με όλη την κατανόηση της ανάγκης για συμβιβασμό- θα πρέπει να κλειστούν με τους δικούς μας όρους, όχι τους αμερικανικούς. Κι αυτό δεν είναι καυχησιολογία, αλλά κατανόηση του γεγονότος ότι οι αληθινές συμφωνίες ακόμη γράφονται εκεί πέρα, στα μέτωπα. Κι αυτό πρέπει να το καταλάβουν και στην Ουάσιγκτον επίσης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.