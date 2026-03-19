Αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος που εισέβαλε στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Πιο συγκκεριμένα, η παραβίαση σημειώθηκε κοντά στο νησί Vaindloo στον Κόλπο της Φινλανδίας, ανοικτά των βόρειων ακτών της Εσθονίας, όταν ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου SU-30 εισέβαλε στον εσθονικό εναέριο χώρο και παρέμεινε εκεί για περίπου ένα λεπτό, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάρκους Τσάκνα.

«Δεν υπήρξε καμία απειλή για την ασφάλεια της Εσθονίας» είπε και πρόσθεσε πως ήταν η πρώτη φορά φέτος που ρωσικό αεροσκάφος παραβίασε τον εσθονικό εναέριο χώρο.

Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μιχάλ, έγραψε στο X: «Η τακτική της Ρωσίας δεν αλλάζει. Το ΝΑΤΟ λειτουργεί. Ο εναέριος χώρος μας παρακολουθείται και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή».

Από την πλευρά του, ο Ρίχο Τέρρας, πρώην αρχηγός των Εσθονικών Ενόπλων Δυνάμεων, έγραψε: «Οι σύμμαχοι αντέδρασαν και δεν υπήρξε καμία απειλή για την ασφάλεια της Εσθονίας. Κάθε τέτοια παραβίαση, τώρα και στο μέλλον, πρέπει να αντιμετωπίζεται με συνεπή αντίδραση».



Πηγή: skai.gr

