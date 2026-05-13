Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπακάεϊ, σε μακροσκελή δήλωσή του στο X, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν είναι «ένας πόλεμος που θα καθορίσει την ίδια την έννοια του "καλού" και του "κακού" στην εποχή μας και στο μέλλον».

«Πρόκειται για έναν πόλεμο μεταξύ επαγγελματιών ψευτών που κατασκευάζουν δικαιολογίες για φρικαλεότητες και ενός περήφανου λαού που υπερασπίζεται την πατρίδα του και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του βασιζόμενος αποκλειστικά στη δική του δύναμη και αποφασιστικότητα», έγραψε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Πρόκειται για έναν πόλεμο μεταξύ εκείνων των οποίων οι αποφάσεις επισκιάζονται από ηθικούς συμβιβασμούς και εκείνων που ενεργούν με καθαρή συνείδηση.»

«Πρόκειται για έναν καθοριστικό αγώνα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Θα κρίνει αν τα επιτεύγματα του πολιτισμού που κερδήθηκαν με κόπο - τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η βασική ηθική - θα επιβιώσουν ή θα χαθούν.»

Και κατέληξε: «Πρέπει να επιλέξουμε: Δεχόμαστε έναν κόσμο που κυβερνάται από σύγχρονους δουλοπάροικους - αλαζόνες, αυταρχικούς και ασύδοτους - που κυβερνούν μέσω εξαναγκασμού, ψεμάτων και εκβιασμού; Ή υποστηρίζουμε έναν κόσμο που βασίζεται στον σεβασμό, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια; Η συνείδηση ​​της ανθρωπότητας δεν είναι ακόμη νεκρή. Αλλά σε εποχές σαν κι αυτές, η σιωπή είναι συνενοχή με το κακό. Αν απορρίψετε το μονοπάτι της βαρβαρότητας και της κυριαρχίας, τότε βρείτε το ηθικό θάρρος να μιλήσετε, να δράσετε και να σταθείτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας—προτού ο κόσμος βυθιστεί σε μια άβυσσο ανομίας και υποδούλωσης. Η επιλογή είναι δική σας. Και η ιστορία θα θυμάται».

To every decent human being—regardless of religion, ethnicity, nationality, race, or any other distinction,



To Muslims, Jews, Christians, Sikhs, Hindus, Buddhists, and all others of faith,



And to those who follow no formal religion but hold deeply to the universal values of… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 12, 2026

