Οι χειρομάντες και τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης έχουν κάτι κοινό

Κάθε chatbot έχει ένα «κουμπί». Οι μηχανικοί το αποκαλούν «θερμοκρασία» (temperature), μια παράμετρο που ελέγχει πόσο προβλέψιμες ή απρόσμενες θα είναι οι απαντήσεις του συστήματος. Αν ρυθμιστεί πολύ χαμηλά, το chatbot γίνεται μια βαρετή ηχώ. Αν ανέβει υπερβολικά, παράγει άχρηστο θόρυβο. Η ιδανική ισορροπία τοποθετεί την απάντηση λίγο πέρα από αυτό που θα περίμενες: αρκετά οικεία ώστε να μοιάζει πειστική, αρκετά απρόβλεπτη ώστε να φαίνεται διορατική. Σε αυτό ακριβώς το κενό - ανάμεσα σε αυτό που περίμενες και σε αυτό που παρήγαγε το σύστημα, συμβαίνει κάτι αξιοσημείωτο: εσύ προσδίδεις το νόημα.

Μια έρευνα του Pew Research Center, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο φθινόπωρο, έδειξε ότι περίπου 1 στους 8 Αμερικανούς εφήβους στρέφεται σε chatbots τεχνητής νοημοσύνης για συναισθηματική υποστήριξη, για τη βασική ανθρώπινη ανάγκη να νιώσει ότι κάποιος τον ακούει. Μια μελέτη της Common Sense Media το 2025 προχώρησε ακόμη περισσότερο: το 31% των εφήβων δήλωσε ότι οι συνομιλίες του με «συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης» ήταν τουλάχιστον εξίσου ικανοποιητικές με τις συζητήσεις με πραγματικούς φίλους. Ο διάσημος εξελικτικός βιολόγος, Ρίτσαρντ Ντόκιντς (Richard Dawkins) πέρασε πολλές ώρες συνομιλώντας με το Claude της Anthropic και στη συνέχεια ένιωσε ότι είχε αποκτήσει έναν νέο φίλο, μια αντίδραση που λέει λιγότερα για τη «συνείδηση» του Claude και περισσότερα για την ανθρώπινη προδιάθεση να την αναγνωρίζει εκεί όπου δεν υπάρχει.

Όμως αυτό δεν αφορά μόνο την τεχνολογία. Είναι μια πανάρχαια ανθρώπινη ιστορία.

Τα chatbots είναι απλώς προγράμματα που τρέχουν σε υπολογιστές. Κι όμως, μιλάμε γι’ αυτά με έναν σχεδόν τελετουργικό σεβασμό, που ελάχιστη σχέση έχει με τη μηχανική τους φύση. Η AI «γνωρίζει». «Κατανοεί». «Βλέπει» μοτίβα αόρατα στους υπόλοιπους από εμάς. Εκφέρει κρίσεις για την υγεία, τις σχέσεις, την καριέρα, το πένθος, ζητήματα όπου τα γεγονότα και η λογική συχνά δεν επαρκούν. Αυτό που κάνει αυτές τις μηχανές να μοιάζουν σοφές είναι ένας απλός συνδυασμός: ευφράδεια, αυτοπεποίθηση και συχνή χρησιμότητα. Και αυτό αρκεί.

Είναι, επίσης, η ίδια η γραμματική του αποκρυφισμού.

Σκεφτείτε πώς λειτουργεί μια ικανή χειρομάντισσα. Δεν διαβάζει πραγματικά το πεπρωμένο σου από τις γραμμές της παλάμης. Διαβάζει εσένα, την έκφρασή σου, τη στάση του σώματος, τις ανησυχίες σου, τα πολιτισμικά σημάδια στα ρούχα και στον τρόπο που μιλάς. Η παλάμη είναι απλώς ένα σκηνικό αντικείμενο, ένα πλαίσιο που της δίνει την άδεια να μιλήσει και σε εσένα έναν λόγο να ακούσεις. Η αυθεντία της προέρχεται από μια προσεκτικά καλλιεργημένη παράσταση. Η «ανάγνωση» είναι αυτοσχεδιασμός καθοδηγούμενος από στοιχεία που ήδη της έχεις προσφέρει. Όταν πετυχαίνει κάτι αληθινό, μοιάζει αποκαλυπτικό όχι επειδή διαθέτει κάποια κρυφή γνώση, αλλά επειδή το ίδιο το πλαίσιο φαίνεται μυστηριώδες και έγκυρο, ενώ οι μηχανισμοί του είναι απολύτως συνηθισμένοι: παρατήρηση, συμπερασματολογία, αναγνώριση μοτίβων.

Αυτό είναι το «χειροποίητο» μοντέλο του αποκρυφισμού, μια εξατομικευμένη υπηρεσία παραγωγής νοήματος. Το chatbot βιομηχανοποιεί αυτό το μοντέλο. Οι απαντήσεις του μοιάζουν βαθυστόχαστες για τον ίδιο λόγο: είναι εύγλωττες και συμφραζόμενα πειστικές, χαρακτηριστικά που εδώ και αιώνες οδηγούν τους ανθρώπους στην πίστη όταν συνοδεύονται από μια υποψία αυθεντίας. Η AI όμως ξεπερνά κατά πολύ το μοντέλο του ενός «μύστη» για έναν πελάτη. Εταιρικές ομάδες μηχανικών σχεδιάζουν αυτά τα συστήματα, τα δοκιμάζουν για μέγιστη εμπλοκή του χρήστη και τα αναπτύσσουν σε κοινωνική κλίμακα.

Οι χειρομάντες και τα chatbots μοιράζονται ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό: λειτουργούν μέσα σε κλειστά σύμπαντα πληροφορίας. Η χειρομάντισσα έχει μόνο τα στοιχεία που φέρνεις εσύ στο δωμάτιο. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μόνο τα μοτίβα που εξήχθησαν από τα δεδομένα εκπαίδευσής της. Καμία από τις δύο δεν μπορεί να επαληθεύσει ισχυρισμούς απέναντι σε έναν κόσμο που δεν παρατηρεί άμεσα, ούτε περισσότερα δεδομένα ούτε καλύτεροι αλγόριθμοι αλλάζουν αυτό το γεγονός. Και οι δύο αντλούν την αυθεντία τους από την πειστική τους απόδοση και όχι από άμεση επαφή με την πραγματικότητα. Ο Dawkins δεν είναι η εξαίρεση. Είναι απλώς το πιο ορατό παράδειγμα της ανθρώπινης τάσης να εκλαμβάνει την ευφράδεια ως ένδειξη κατανόησης.

Τίποτα από αυτά δεν αποτελεί επιχείρημα κατά της χρήσης της AI ή των chatbots. Αυτά τα συστήματα είναι πράγματι χρήσιμα, για ανάλυση, σύνθεση, μετάφραση, προγραμματισμό και γνωστικό αναπλαισίωμα προβλημάτων που αντιστέκονται σε εύκολες λύσεις. Η ανησυχία εδώ δεν αφορά τις δυνατότητές τους αλλά την επιστημολογία: όχι το τι μπορεί να κάνει η AI, αλλά το πώς σκεφτόμαστε για το τι είναι.

Η βιομηχανική κλίμακα της AI μεγεθύνει τόσο τον κίνδυνο όσο και τη χρησιμότητά της. Μπορεί να συνοψίζει γρήγορα επιστημονικές εργασίες και να συντάσσει υπομνήματα τόσο πειστικά, ώστε οι χρήστες να συγχέουν την επάρκεια με την αλήθεια, όπως ακριβώς η τελετουργική ακρίβεια συντηρούσε κάποτε την πίστη. Αυτή η δύναμη, ωστόσο, δεν μετατρέπει ένα chatbot σε μηχανή αλήθειας.

Και εδώ επιστρέφουμε στο «κουμπί της θερμοκρασίας», το οποίο αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο. Οι αποκρυφιστές γνώριζαν ανέκαθεν ότι η απόλυτη προβλεψιμότητα σκοτώνει την πίστη. Οι παράμετροι του chatbot είναι μια μηχανικά σχεδιασμένη εκδοχή αυτής της αρχαίας γνώσης. Επειδή η απάντηση δεν μπορεί να προβλεφθεί πλήρως, απαιτεί ερμηνεία. Ο χρήστης κάνει την τελική εργασία νοηματοδότησης και μέσα από αυτή τη διαδικασία νιώθει πραγματικά «κατανοητός», όχι επειδή το σύστημα αντιλήφθηκε κάποια αλήθεια, αλλά επειδή ο αναστοχασμός που προκάλεσε η μηχανή ξεκαθαρίζει το μυστήριο.

Ο πραγματικός κίνδυνος βρίσκεται σε ένα απλό σφάλμα κατηγορίας: στο να αντιμετωπίζουμε συστήματα που αναδιοργανώνουν γλωσσικά μοτίβα σαν να παρατηρούν και να επαληθεύουν ανεξάρτητα τα γεγονότα του κόσμου. Όταν αυτό το σφάλμα αποκτά κοινωνική κλίμακα, οι συνέπειες είναι σοβαρές. Έρευνες δείχνουν ότι οι περιλήψεις υγείας που δημιουργούνται από AI μειώνουν τα κλικ προς πρωτογενείς ιατρικές πηγές κατά 40% έως 60%. Ως αποτέλεσμα, αναλυτές αποδέχονται ανεπαλήθευτες εκτιμήσεις πληροφοριών. Και έφηβοι μαθαίνουν να αναζητούν παρηγοριά σε συστήματα που απλώς τους επιστρέφουν τα λόγια τους με στιλβωμένη αυθεντία, συγχέοντας την αντανάκλαση με την κατανόηση.

Ο Πολωνοαμερικανός φιλόσοφος Alfred Korzybski είχε πει κάποτε ότι «ο χάρτης δεν είναι το έδαφος». Ένας άπειρα πιο λεπτομερής, πλούσιος σε δεδομένα και εύγλωττος χάρτης εξακολουθεί να μην είναι το ίδιο το έδαφος.

Η αποκάλυψη των μηχανισμών της αποκρυφιστικής πρακτικής δεν κατόρθωσε ποτέ να εξαλείψει την πίστη σε αυτήν, η ανθρώπινη ανάγκη να νιώθει κανείς ότι ακούγεται μέσα στο ήσυχο χάος της καθημερινότητας είναι απολύτως πραγματική. Το πρόβλημα δεν είναι το εργαλείο. Είναι η μυστικιστική αύρα που έχει αναπτυχθεί γύρω του. Το να μπερδεύουμε τους καθρέφτες με τα παράθυρα δεν είναι τόσο τεχνολογικό λάθος όσο ένα παλιό ανθρώπινο. Και σχεδόν κανείς δεν ελέγχει το γυαλί.

Πηγή: skai.gr

