«Προδοσία»: Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για την κάλυψη του πολέμου στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη «τα πάει καλά» στρατιωτικά έναντι της Ουάσιγκτον ισοδυναμούν με «ουσιαστική προδοσία».

«Βοηθούν και ενθαρρύνουν τον εχθρό! Το μόνο που καταφέρνουν είναι να δίνουν στο Ιράν ψεύτικες ελπίδες, ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Πρόκειται για δειλούς Αμερικανούς που εναντιώνονται στη χώρα μας», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες ακριβώς αναφορές των μέσων ενημέρωσης αναφέρεται.

«Μόνο οι αποτυχημένοι, αχάριστοι και ανόητοι μπορούν να επιχειρηματολογούν εναντίον της Αμερικής!», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησής του έχουν επιτεθεί στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για την κάλυψη του πολέμου.

Αναφερόμενο σε ανώνυμους αξιωματούχους που έχουν γνώση του ζητήματος, το CNN μετέδωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ «πίεσε προσωπικά» το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να κινηθεί νομικά ενάντια σε δημοσιογράφους που καλύπτουν τον πόλεμο, σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τις πηγές τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:

«Όταν τα Fake News λένε ότι ο ιρανικός εχθρός τα πηγαίνει καλά στρατιωτικά απέναντί μας, αυτό αγγίζει τα όρια της προδοσίας, καθώς πρόκειται για έναν ψευδή και ακόμη και παράλογο ισχυρισμό. Ουσιαστικά βοηθούν και ενθαρρύνουν τον εχθρό. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να δίνουν στο Ιράν ψεύτικες ελπίδες, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος για κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δειλούς Αμερικανούς που εναντιώνονται στη χώρα μας. Το Ιράν είχε 159 πλοία στο ναυτικό του — σήμερα κάθε ένα από αυτά βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας. Δεν έχει πλέον ναυτικό, η αεροπορία του έχει εξαλειφθεί, η τεχνολογία του έχει καταστραφεί, οι «ηγέτες» του δεν βρίσκονται πια μαζί μας και η χώρα είναι σε μια οικονομική καταστροφή. Μόνο οι αποτυχημένοι, αχάριστοι και ανόητοι μπορούν να επιχειρηματολογούν εναντίον της Αμερικής:».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.