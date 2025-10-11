Ένας άνδρας που έσκαβε για να βρει σκουλήκια δολώματος κοντά στο εξοχικό του, έξω από τη Στοκχόλμη, έκανε την ανακάλυψη της ζωής του: Έναν ασημένιο θησαυρό που υπολογίζεται ότι περιλαμβάνει γύρω στα 20.000 νομίσματα από τις αρχές του Μεσαίωνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης της Επαρχίας Στοκχόλμης, ο θησαυρός, βάρους περίπου 6 κιλών, ήταν τοποθετημένος μέσα σε χάλκινο καζάνι που έχει πλέον διαβρωθεί, και συνοδευόταν από μαργαριτάρια, μενταγιόν και ασημένια δαχτυλίδια.

Η αρχαιολόγος Σοφία Άντερσον χαρακτήρισε το εύρημα «ένα από τα μεγαλύτερα ασημένια θησαυρίσματα της πρώιμης μεσαιωνικής περιόδου που έχουν εντοπιστεί στη Σουηδία». Η προκαταρκτική ανάλυση δείχνει ότι τα περισσότερα νομίσματα χρονολογούνται στον 12ο αιώνα και φέρουν την επιγραφή KANUTUS, δηλαδή κόπηκαν επί βασιλείας του Κνούτου Έρικσον (1173–1195).

Ανάμεσα στα νομίσματα εντοπίστηκαν και σπάνια «επισκοπικά νομίσματα», κομμένα από ισχυρούς επισκόπους, στα οποία απεικονίζεται ιερωμένος με ποιμαντορική ράβδο.

Η διευθύντρια του Μεσαιωνικού Μουσείου της Στοκχόλμης, Λιν Άνερμπεκ, δήλωσε ότι πρόκειται για μοναδικό εύρημα: «Δεν έχουμε άλλα μεσαιωνικά θησαυρίσματα από τη Στοκχόλμη — και αυτό φαίνεται να είναι τεράστιο. Είναι συναρπαστικό».

Η Στοκχόλμη, σημείωσε, δεν υπήρχε ακόμη στα τέλη του 12ου αιώνα, καθώς ιδρύθηκε το 1252. Εκείνη την εποχή η Σουηδία βίωνε αναταραχές, λόγω των προσπαθειών της να επεκταθεί στη Φινλανδία, γεγονός που, σύμφωνα με τους ερευνητές, ίσως εξηγεί γιατί κάποιος έκρυψε τον θησαυρό για να προστατεύσει την περιουσία του.

Η έρευνα συνεχίζεται και το εύρημα θα αναφερθεί στην Εθνική Υπηρεσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία θα αποφασίσει αν ο ανακαλυπτής θα αποζημιωθεί.

«Ο άνθρωπος που τον βρήκε ενήργησε απολύτως σωστά ενημερώνοντάς μας», δήλωσε η Άντερσον. «Ο νόμος προβλέπει ότι όποιος εντοπίσει αρχαίο θησαυρό από ασήμι ή άλλο πολύτιμο υλικό οφείλει να τον προσφέρει στο κράτος, το οποίο μπορεί να τον εξαγοράσει καταβάλλοντας αποζημίωση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.