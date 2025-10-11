Ισραήλ: Ο Τραμπ έρχεται, οι όμηροι αναμένονται

Με αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες άρχισαν από σήμερα το πρωί να στολίζονται το διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και οι κεντρικοί δρόμοι της Ιερουσαλήμ, ενόψει της άφιξης του Προέδρου Τραμπ στο Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας. Πρόκειται για μία επίσκεψη με έντονο πανηγυρικό χαρακτήρα, η οποία, παρότι δεν προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από έξι ώρες, σίγουρα θα κολακέψει τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συμβολή του στην επίτευξη της συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων.



Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντήσει τις οικογένειες των ομήρων, που αναμένεται να απελευθερωθούν το αργότερο μέχρι τη λήξη της 72ωρης προθεσμίας, το μεσημέρι της Δευτέρας. Δεν αποκλείεται, όμως, ο Τραμπ να συναντήσει κάποιους ομήρους που ενδέχεται να έχουν ήδη απελευθερωθεί από αύριο, Κυριακή. Σύμφωνα με ισραηλινές δημοσιογραφικές πηγές, η πιθανότητα επίσπευσης της διαδικασίας απελευθέρωσης κάποιων εκ των ομήρων φέρεται να οφείλεται σε παράγοντες του στενού περιβάλλοντος Τραμπ, για να τονιστεί επικοινωνιακά και μπροστά στις κάμερες η εικόνα του «ειρηνοποιού». Αποκορύφωμα της επίσκεψής αναμένεται να είναι η στιγμή της ομιλίας του από το βήμα του ισραηλινού κοινοβουλίου, το οποίο, ήδη από χθες το βράδυ φωτίζεται με τα χρώματα της αστερόεσσας.

Η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων

Πάντως, το κυριότερο θέμα που απασχολεί την ισραηλινή κοινή γνώμη είναι πότε ακριβώς θα απελευθερωθούν οι όμηροι. Θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, η Χαμάς θα παραδώσει τους ομήρους, αρχικά στον διεθνή Ερυθρό Σταυρό, αλλά – όπως ρητά συμφωνήθηκε - χωρίς να προηγηθούν οι γνωστές «τελετές απελευθέρωσης» που διοργάνωνε η οργάνωση.



Αμέσως μετά, οι όμηροι θα παραδοθούν στον ισραηλινό στρατό. Ήδη διαμορφώθηκε ειδικός χώρος στο στρατόπεδο Ρεΐμ, επί της μεθορίου Ισραήλ-Γάζας, όπου θα τους περιμένουν οι συγγενείς τους με την παρουσία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και ομάδας ψυχολόγων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πιθανότερο είναι να μην απελευθερωθούν οι είκοσι όμηροι όλοι μαζί «για να αποφευχθεί ο συνωστισμός», όπως εξήγησαν ισραηλινοί αξιωματούχοι. Ωστόσο, παραμένει ακόμα άγνωστη η ακριβής ημέρα και ώρα απελευθέρωσής τους.

Αμερικανικά στρατεύματα

Στο μεταξύ, έφτασαν σήμερα στο Ισραήλ 200 αμερικανοί στρατιώτες, που πρόκειται να αποτελέσουν τον «κορμό» της πολυεθνικής δύναμης επίβλεψης της ομαλής εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ. Ενώ παραμένει ασαφές ποιες άλλες χώρες θα συμμετάσχουν στην δύναμη, ισραηλινά μέσα προβάλουν ιδιαίτερα - μέχρι στιγμής χωρίς σχολιασμό – το αίτημα της Τουρκίας να αποκτήσει στρατιωτική παρουσία επί του πεδίου.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς

Εξίσου ασαφές παραμένει το ακανθώδες ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς. Χαρακτηριστικές ήταν οι χθεσινές δηλώσεις στο βρετανικό δίκτυο Sky News του αξιωματούχου της οργάνωσης, Μπάσεμ Ναΐμ, δηλώνοντας ότι η Χαμάς «δεν θα αφοπλιστεί εντελώς», ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ξεκαθάρισε πως η οργάνωσή του «δεν θα παραδώσει τα όπλα σε κανέναν άλλον, παρά μόνο στο ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, υπό τον όρο ότι τα μέλη της θα ενταχθούν στον εθνικό παλαιστινιακό στρατό».

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.