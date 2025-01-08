Τα έλατα τρώγονται απαντά η Στοκχόλμη στο Βέλγιο

Ως αφέψημα, μπίρα ή σιρόπι, οι βελόνες του άγριου έλατου, όταν μαζεύονται υπό τις κατάλληλες συνθήκες και τη σωστή περίοδο, στο δάσος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές συνταγές, διαβεβαίωσαν σήμερα οι αρχές της Σουηδίας, μετά την προειδοποίηση του Βελγίου ότι «τα χριστουγεννιάτικα έλατα δεν τρώγονται».

Η ομοσπονδιακή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (Afsca) του Βελγίου, «επανέφερε στην τάξη» τον δήμο της Γάνδης, που πρότεινε σε όσους έχουν οικολογικές ευαισθησίες να φάνε το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους, για να περιορίσουν τη «σπατάλη». Ο δήμος έφερε ως παράδειγμα τους Σκανδιναβούς που συνηθίζουν, όπως ανέφερε, να αποξηραίνουν τις βελόνες και να φτιάχνουν με αυτές ένα είδος βουτύρου.

Η Στοκχόλμη συντάσσεται με την άποψη της βελγικής υπηρεσίας, αλλά διευκρίνισε ότι υπό κάποιες προϋποθέσεις οι βελόνες των ελάτων είναι βρώσιμες.

«Δεν έχουμε κάποιες οδηγίες αναφορικά με την κατανάλωση των χριστουγεννιάτικων δέντρων, επειδή δεν θεωρούνται βρώσιμα είδη. Στα δέντρα αυτά μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά προϊόντα, μη κατάλληλα για κατανάλωση (…) Από αυτήν την άποψη, συμμεριζόμαστε την άποψη των βελγικών αρχών: δεν ξέρουμε αν η κατανάλωση του χριστουγεννιάτικου έλατου είναι ακίνδυνη» ανέφερε η Ανελί Βίντενφαλκ, τοξικολόγος στη σουηδική υπηρεσία ασφάλειας των τροφίμων.

Η βελγική Afsca σημείωσε χθες ότι είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να ξέρουν αν έχουν χρησιμοποιηθεί στα δέντρα ουσίες που επιβραδύνουν την καύση, κάτι που θα μπορούσε να έχει μοιραίες συνέπειες για όποιον τα φάει.

Η Βίντενφαλκ σημείωσε πάντως ότι στη Σουηδία κάποιοι συνηθίζουν να μαζεύουν τις τρυφερές βελόνες και να τις χρησιμοποιούν στην κουζίνα τους, σε μικρές ποσότητες. «Αυτό γίνεται συνήθως γύρω στον Μάιο ή Ιούνιο, όταν είναι ακόμη μικρές και τρυφερές και στο δέντρο πιθανότατα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί χημικές ουσίες», είπε. Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για αφεψήματα, ως καρύκευμα ή για να αρωματίσουν το αλκοόλ, όπως στα σναπς. Υπάρχουν επίσης μπίρες από έλατο, τις οποίες παρασκεύαζαν οι Βίκινγκς πριν από μια χιλιετία, σύμφωνα με τη Smalandsgran, μια οικογενειακή επιχείρηση που ειδικεύεται στην πώληση χριστουγεννιάτικων δέντρων. «Ακόμη και οι στρατιώτες, την εποχή του Καρόλου ΙΒ΄ (1697-1718) γνώριζαν ότι τα βλαστάρια, που είναι πλούσια σε βιταμίνη C και σε μεταλλικά στοιχεία, έκαναν καλό στην υγεία», γράφει στον ιστότοπό της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

