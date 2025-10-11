Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο Reuters, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την εναέρια άμυνα της Ουκρανίας και τα ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές.

«Ήταν μία θετική συζήτηση και είμαι αισιόδοξος ότι θα βρούμε σωστές λύσεις, προκειμένου να ενισχύσουμε τον τομέα της άμυνας», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

