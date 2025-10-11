Ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη ξεκίνησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.
«Στο πλαίσιο ενός θεραπευτικού σχεδίου για τον καρκίνο του προστάτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία», δήλωσε ο εκπρόσωπός του.
Ο Μπάιντεν, ο οποίος γίνεται 83 ετών τον επόμενο μήνα, υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο σε χειρουργική επέμβαση Mohs για την αφαίρεση καρκινικών κυττάρων.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε τον Μάιο ότι είχε διαγνωστεί με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Οι συνεργάτες του δήλωσαν ότι η ασθένεια ήταν επιθετική, αλλά ορμονοευαίσθητη, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν πιθανό να ανταποκριθεί στη θεραπεία.
