Η επίτευξη λύσης για να τερματιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο είναι σε απόσταση «επαφής», διαβεβαίωσε χθες ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Άμος Χόκστιν στη Βηρυτό, όπου πήγε για να διαπραγματευτεί αμερικανική πρόταση για εκεχειρία.

Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε την περασμένη Πέμπτη από την αμερικανίδα πρεσβεύτρια στη λιβανική πρωτεύουσα Λίσα Τζόνσον στον πρωθυπουργό Νατζίμπ Μικάτι και τον πρόεδρο του κοινοβούλιο Ναμπί Μπέρι. Πρόκειται για σχέδιο 13 σημείων που προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες και την ανάπτυξη των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων, που δεν έχουν εμπλακεί στον πόλεμο, στον νότιο Λίβανο.

Στη χθεσινή επίσκεψή του στη Βηρυτό ο κ. Χόκστιν, ειδικός απεσταλμένος του Τζο Μπάιντεν, μίλησε περί «αληθινής ευκαιρίας για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση».

«Είναι τα μέρη αυτά που πρέπει να αποφασίσουν» το τέλος των εχθροπραξιών, είπε αφού συναντήθηκε μαζί του ο Ναμπί Μπέρι, που θεωρείται σύμμαχος της Χεζμπολά κι ανέλαβε να διεξαγάγει τις διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία είναι πλέον πολύ κοντά, «βρίσκεται σε απόσταση επαφής», επέμεινε ο κ. Χόκστιν, ο οποίος συναντήθηκε επίσης με τον κ. Μικάτι και με τον στρατηγό Ζοζέφ Αούν, αρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου.

«Η κατάσταση είναι καταρχήν καλή», είπε ο κ. Μπέρι στη σαουδαραβική εφημερίδα -με έδρα το Λονδίνο- Ασάρκ αλ Αουσάτ, προσθέτοντας πως αντιπρόσωποι του Λιβάνου και των ΗΠΑ μένει να διευθετήσουν «κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες» μετά την αναχώρηση του κ. Χόκστιν.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της λιβανικής εθνικής αντιπροσωπείας, ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος διαβεβαίωσε πως «συντονίζεται με τους Ισραηλινούς» ως προς το σχέδιο συμφωνίας.

Ο Άμος Χόκστιν αναμένεται στο Ισραήλ για συνομιλίες.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ωστόσο προειδοποίησε προχθές Δευτέρα το βράδυ πως ο στρατός του θα συνεχίσει να «διεξάγει επιχειρήσεις» ακόμη κι αν κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χεζμπολά, κάτι που χαρακτηρίζει a priori απαράδεκτο η άλλη πλευρά.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε κατευθυνόμενους πυραύλους εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων ενώ προσπαθούσαν να απομακρύνουν τραυματίες στον νότιο Λίβανο, όπου διεξάγονται ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις, κάνοντας λόγο για «νεκρούς».

Το σιιτικό κίνημα, σύμμαχος του Ιράν, άνοιξε την 8η Οκτωβρίου «μέτωπο» εναντίον του Ισραήλ για να «υποστηρίξει» τη Χαμάς, την επομένη της άνευ προηγουμένου επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, που υπήρξε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο ανταλλαγών πυρών στα σύνορα, το κέντρο βάρους του πολέμου μεταφέρθηκε στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ εξαπολύει από την 23η Σεπτεμβρίου μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις την 30ή Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του λιβανικού υπουργείου Υγείας, πάνω από 3.540 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από την 8η Οκτωβρίου 2023, στην πλειονότητά τους από την 23η Σεπτεμβρίου - ανάμεσά τους ήταν πάνω από 200 παιδιά, σύμφωνα με τη UNICEF.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε χθες πως τρία μέλη του σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον της θέσης του στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας.

Στην ίδια περιοχή, στην ισραηλινή πλευρά ο στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός στρατιώτη σε μάχες με τη Χεζμπολάχ, αυξάνοντας σε 49 τον επίσημο απολογισμό των ισραηλινών απωλειών από την 30ή Σεπτεμβρίου. Συνολικά, σε 13 μήνες, έχουν σκοτωθεί 79 στρατιωτικοί και 46 πολίτες.

Το Ισραήλ λέει πως σκοπό έχει να απωθήσει τη Χεζμπολάχ δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο ώστε να επιτραπεί η επιστροφή των 50.000 πολιτών του που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εναντίον των πυρών της.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν επίσης εκτοπιστεί στον νότιο Λίβανο.

Έγιναν νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί χθες στην πόλη της Τύρου και σε άλλες δυο κοινότητες στον νότο, καθώς και σε δυο χωριά στην κοιλάδα Μπεκάα, σύμφωνα με το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός καταμέτρησε περίπου 40 «βλήματα» που εξαπολύθηκαν από τον Λίβανο εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

«Δεν υπάρχει καλύτερη λύση σε αυτό το στάδιο από την εφαρμογή της απόφασης 1701» του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (2006), έκρινε από την πλευρά του ο γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνί, σε περιοδεία στον Κόλπο.

Η απόφαση αυτή, μετά το τέλος προηγούμενου πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά το καλοκαίρι του 2006, όριζε πως μόνο ο στρατός του Λιβάνου και η ειρηνευτική δύναμη πρέπει να έχουν ανεπτυγμένες δυνάμεις στα νότια σύνορα της χώρας, κάτι που συνεπάγεται πως θα αποσυρθούν οι μαχητές της Χεζμπολά, αλλά και τα ισραηλινά στρατεύματα που επιχειρούν στη λιβανική επικράτεια.

Από την άλλη, ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χεζμπολά πως έπληξε χθες δυο θέσεις της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL). Στο ένα από αυτά τα πλήγματα, σύμφωνα με τη FINUL, τραυματίστηκαν τέσσερις κυανόκρανοι από την Γκάνα.

Η ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών καταμέτρησε πάνω από 30 περιπτώσεις που υπέστησαν ζημιές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί ή τραυματίστηκαν κυανόκρανοι, στην πλειονότητά τους -στις 20 από αυτές- εξαιτίας ισραηλινών πυρών ή επιχειρήσεων.

Στο λεγόμενο νότιο μέτωπο, στη Λωρίδα της Γάζας, ο κ. Νετανιάχου υποσχέθηκε χθες, με βίντεο γυρισμένο σε παλαιστινιακό έδαφος, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, αμοιβή πέντε εκατομμυρίων δολαρίων σε «οποιονδήποτε μας παραδώσει όμηρο».

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.206 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους -σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που είτε πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο- απήχθησαν 251 άνθρωποι, εκ των οποίων 97 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο 34 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 43.972 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη. Σχεδόν όλος ο πληθυσμός 2,4 εκατ. κατοίκων εκτοπίστηκε εξαναγκαστικά στον θύλακο, που έχει βυθιστεί σε ανθρωπιστική καταστροφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

