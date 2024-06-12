Εμπορικό πλοίο ελληνικών συμφερόντων εξέπεμψε σήμα κινδύνου αφού επλήγη στην Ερυθρά Θάλασσα, στα ανοικτά της Υεμένης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική εταιρία ασφάλειας θαλάσσιων μεταφορών Ambrey, σε μια ακόμα επίθεση, όπως φαίνεται, από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Το εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από μικρό σκάφος, όπως ανακοίνωσε ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας UKMTO.

Το σκάφος υπέστη ζημιές στην εσκεμμένη, όπως φάνηκε, επίθεση, δήλωσαν δύο πηγές από τον ναυτιλιακό κλάδο που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, προσθέτοντας ότι επλήγη το μηχανοστάσιο.

UKMTO WARNING INCIDENT 083 ATTACK UPDATE 001



UKMTO has received a report of an incident 66NM southwest of Al Hudaydah, Yemen.

The Vessel was hit on the stern by a small craft. https://t.co/fX3hWupPWO#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/5RaxdWvkT8 — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) June 12, 2024

Το πλοίο χτυπήθηκε σε απόσταση περίπου 68 ναυτικών μιλίων (περίπου 126 χλμ) στα νοτιοδυτικά της Χοντέιντα, λιμάνι που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, σύμφωνα με την Ambrey.

A merchant ship issues a distress call after being struck in the Red Sea off #Yemen, maritime security firm Ambrey says, in what appears to be the latest attack by #Iran-backed #Houthi rebels https://t.co/eaV5dtYXN4 pic.twitter.com/2D0dFZNvw9 — Arab News (@arabnews) June 12, 2024

«Το πλοίο συμβαδίζει με το προφίλ ενός εκ των στόχων (που ανακοινώθηκαν) από τους Χούθι», ανέφερε η Ambrey, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Η ελληνική εταιρία διαχείρισης του πλοίου δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο, σημειώνεται στο τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters.

Οι αντάρτες Χούθι επιτίθενται σε πλοία στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσα από τον Νοέμβριο σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η εταιρία εκτίμησε σε ανακοίνωση ότι «το πλοίο συμβαδίζει με το προφίλ ενός εκ των στόχων (που ανακοινώθηκαν) από τους Χούθι», χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Δεν υπήρξε άμεσα ανάληψη ευθύνης της επίθεσης, η οποία ωστόσο έγινε εν μέσω επαναλαμβανόμενων επιθέσεων από τον Νοέμβριο από αυτούς τους αντάρτες κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

