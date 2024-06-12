Λογαριασμός
Νέα επίθεση των Χούθι σε εμπορικό πλοίο ελληνικών συμφερόντων στην Ερυθρά Θάλασσα - Χτυπήθηκε από μικρό σκάφος

Το πλοίο ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε ανοιχτά της Υεμένη, σε απόσταση περίπου 68 ναυτικών μιλίων (περίπου 126 χλμ) νοτιοδυτικά του λιμανιού της Χοντέιντα

Εμπορικό πλοίο ελληνικών συμφερόντων εξέπεμψε σήμα κινδύνου αφού επλήγη στην Ερυθρά Θάλασσα, στα ανοικτά της Υεμένης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική εταιρία ασφάλειας θαλάσσιων μεταφορών Ambrey, σε μια ακόμα επίθεση, όπως φαίνεται, από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Το εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από μικρό σκάφος, όπως ανακοίνωσε ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας UKMTO.

Το σκάφος υπέστη ζημιές στην εσκεμμένη, όπως φάνηκε, επίθεση, δήλωσαν δύο πηγές από τον ναυτιλιακό κλάδο που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, προσθέτοντας ότι επλήγη το μηχανοστάσιο.

Το πλοίο χτυπήθηκε σε απόσταση περίπου 68 ναυτικών μιλίων (περίπου 126 χλμ) στα νοτιοδυτικά της Χοντέιντα, λιμάνι που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, σύμφωνα με την Ambrey.

 «Το πλοίο συμβαδίζει με το προφίλ ενός εκ των στόχων (που ανακοινώθηκαν) από τους Χούθι», ανέφερε η Ambrey, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Η ελληνική εταιρία διαχείρισης του πλοίου δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο, σημειώνεται στο τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters.

Οι αντάρτες Χούθι επιτίθενται σε πλοία στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσα από τον Νοέμβριο σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Δεν υπήρξε άμεσα ανάληψη ευθύνης της επίθεσης, η οποία ωστόσο έγινε εν μέσω επαναλαμβανόμενων επιθέσεων από τον Νοέμβριο από αυτούς τους αντάρτες κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

