Εντυπωσίασε η βασίλισσα της Ισπανίας Λετίθια στα εγκαίνια της Πινακοθήκης των Βασιλικών Συλλογών

Εντυπωσίασε για μία ακόμη φορά με την εμφάνισή της η βασίλισσα της Ισπανίας Λετίθια, καθώς συνόδευσε τον σύζυγό της βασιλιά Φελίπε στα εγκαίνια της Πινακοθήκης των Βασιλικών Συλλογών (Galería de las Colecciones Reales).

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία στην Ευρώπη με την υπογραφή των Εμίλιο Τουνιόν και Λουίς Μορένο Μανσίγια. Μέσα στα 8.000 τετραγωνικά μέτρα και στους έξι ορόφους φιλοξενούνται οι σημαντικότεροι θησαυροί του ισπανικού στέμματος. Η ιδέα για το μουσείο, το οποίο κόστισε 170 εκατ. ευρώ, προτάθηκε για πρώτη φορά το 1935, αλλά ματαιώθηκε λόγω του εμφυλίου πολέμου.

