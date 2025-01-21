Viral η πρόταση γάμου Τούρκου νεαρού στην Ελληνίδα κοπέλα του, στο Καστελόριζο

Μια ιστορία αγάπης που θυμίζει τηλεοπτική σειρά εξελίσσεται από το καλοκαίρι στο Καστελόριζο.

Δύο νέοι άνθρωποι, ο Sanberk από την Κωνσταντινούπολη και η Μαρία που δουλεύει σεζόν στο νησί , γνωρίστηκαν, ερωτεύτηκαν και έγιναν ζευγάρι, παρά τις αρχικές τους αμφιβολίες λόγω των διαφορετικών «κόσμων» τους.

Πριν λίγες ημέρες, ο Sanberk ήρθε με όλους τους φίλους του από την Τουρκία και ζήτησε από το «Μαράκι», όπως την λένε στο νησί, να γίνει γυναίκα του.

«Σήμερα ήρθαν από απέναντι από το Kas δηλαδή την Τουρκία όλη αυτή η παρέα για να δουν τον Τούρκο φίλο τους να ζητάει σέ γάμο το Μαράκι μας.....» έγραψε στο Χ ο χρήστης που ανέβασε το τρυφερό βίντεο από την πρόταση γάμου και το ερωτευμένο ζευγάρι στο διαδίκτυο.

Σήμερα ήρθαν από απέναντι από το

Kas δηλαδή την Τουρκία όλη αυτή η παρέα για νά δουν τόν Τούρκο φίλο τους νά ζητάει σέ γάμο το Μαράκι μας..... ένα πολύ καλό κορίτσι εδώ στο νησί 🏝️

Είναι άτομο πού δουλεύει σεζόν κάποια χρόνια εδώ στο Καστελλόριζο

Είναι φυσικά Ελληνίδα pic.twitter.com/RMMxZlq9wn — Teo (Θοδωρής) (@teo1660040) January 18, 2025

Τώρα, το ευτυχισμένο ζευγάρι σχεδιάζει να κάνει έναν διπλό γάμο , έναν στη Ρόδο και έναν στην Κωνσταντινούπολη, και σκοπεύει να εγκατασταθεί στη Ρόδο.

Οσο για τους γονείς και από τις δύο πλευρές αγκάλιασαν τη σχέση της Μαρίας και του Sanberk από την πρώτη στιγμή .

Πηγή: skai.gr

