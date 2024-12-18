Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Γαλλίας, περιφερειακά και παγκόσμια θέματα.

Κατά την συνομιλία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό να προστατευθεί η εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Συρίας ενώ δήλωσε ικανοποιημένος και για την απόφαση της Γαλλίας να ανοίξει ξανά την πρεσβεία της στη Συρία.

Παράλληλα, επισήμανε πως έχουν ξεκινήσει εργασίες για την επιστροφή των Σύρων προσφύγων στη χώρα τους και ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να συνεργαστεί για να δημιουργήσει βιώσιμες συνθήκες που θα επιτρέψουν στους Σύρους να παραμείνουν εκεί και να πραγματοποιήσουν έργα ανοικοδόμησης και αναζωογόνησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.