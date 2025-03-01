Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ. Στο επίκεντρο της συνομιλίας των δύο ηγετών ήταν οι εξελίξεις στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες ώστε ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό με δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Ο πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε ακόμη ότι η 'Αγκυρα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις ευθύνες της, όπως η φιλοξενία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ετέθησαν και θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα εκπροσωπήσει τον πρόεδρο Ερντογάν στη διάσκεψη που θα γίνει αύριο, 2 Μαρτίου, στο Λονδίνο για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

