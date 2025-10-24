Ερντογάν: «Προχωρούν θετικά» οι συνομιλίες με Κατάρ και Ομάν για τα Eurofighter

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την προμήθεια μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν εξελίσσονται θετικά, μετά τις επαφές που είχε κατά την πρόσφατη περιοδεία του στον Κόλπο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η Άγκυρα έχει προτείνει στους Ευρωπαίους συμμάχους της και στις Ηνωμένες Πολιτείες τρόπους για την ταχεία απόκτηση προηγμένων μαχητικών, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της για την αγορά συνολικά 40 Eurofighter Typhoon, αλλά και αμερικανικών F-16 και F-35.

Πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας που συζητά με τη Βρετανία, η Τουρκία αναμένεται να παραλάβει 12 μαχητικά Eurofighter Typhoon, ελαφρώς μεταχειρισμένα, από το Κατάρ και το Ομάν, ώστε να καλύψει τις άμεσες επιχειρησιακές ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας της.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πτήση επιστροφής του από το Ομάν, ο Ερντογάν επισήμανε ότι οι συζητήσεις περιλαμβάνουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά «προχωρούν θετικά».

«Θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις συμφωνίες γρήγορα και, αν θέλει ο Θεός, να κάνουμε την Πολεμική μας Αεροπορία πολύ πιο δυνατή. Θα γίνει πολύ πιο ισχυρή με αυτά τα αεροσκάφη», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με αποσπάσματα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.



Πηγή: skai.gr

