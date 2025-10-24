Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και οι υπόλοιποι θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσει να παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης κυρώσεων ή της διακοπής των πωλήσεων όπλων.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των δηλώσεών του σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής από το Ομάν, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς τηρεί τη συμφωνία. Πρόσθεσε ότι η Τουρκία παραμένει έτοιμη να υποστηρίξει την σχεδιαζόμενη ομάδα εργασίας για τη Γάζα με κάθε τρόπο που απαιτείται.

Οι συνομιλίες με Κατάρ και Ομάν για την προμήθεια Eurofighter πάνε καλά

Σχετικά με την προμήθειας Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι οι συζητήσεις πηγαίνουν καλά.

Όπως είπε, η Τουρκία συνεχίζει τις συνομιλίες τόσο με το Κατάρ όσο και με το Ομάν οι οποίες περιελάμβαναν «πολλές τεχνικές λεπτομέρειες» και κινούνται προς «θετική κατεύθυνση».

«Θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις συμφωνίες γρήγορα και, αν θέλει ο Θεός, να κάνουμε την Πολεμική μας Αεροπορία πολύ πιο δυνατή. Η Πολεμική μας Αεροπορία θα γίνει πολύ πιο δυνατή με αυτά τα αεροσκάφη», είπε, σύμφωνα με ένα αντίγραφο των σχολίων του που κοινοποιήθηκε από το γραφείο του.

