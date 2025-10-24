Milliyet: Προς υπογραφή για τα Eurofighter η Τουρκία

Η τουρκική εφημερίδα Milliyet αναφέρει ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει για τα Eurofighter.

Στο πρωτοσέλιδο θέμα της, όπως μεταδίδει από την από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, την επόμενη εβδομάδα «θα ταξιδέψουν στην Άγκυρα ο Βρετανός πρωθυπουργός μαζί με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και τον αρχηγό της Βασιλικής Αεροπορίας».

Και υπονοεί ότι μάλλον θα ανακοινωθεί η αγορά των Eurofighter από την Άγκυρα.

Διευθυντής Milliyet: «Η Ελλάδα με τα Rafale έχει αποκτήσει υπεροχή, η Τουρκία επιχειρεί να κλείσει αυτό το κενό»

Παράλληλα, ο διευθυντής της εφημερίδας Milliyet, Οζάϊ Σεντίρ σε άρθρο του εξηγεί τα σχέδια της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας και μεταξύ άλλων σημειώνει ότι «η Ελλάδα με τα Rafale έχει αποκτήσει υπεροχή» και ότι «η Τουρκία επιχειρεί να κλείσει αυτό το κενό».

Χαρακτηριστικά δηλώνει: «Το ραντάρ AESA και οι πύραυλοι Meteor του αεροσκάφους (Εurofighter) θα τερματίσουν την υπεροχή που έχει αποκτήσει η Ελλάδα από τα αεροσκάφη Rafale που αγόρασε από τη Γαλλία.



Θα προσφέρουν επίσης ένα τρομερό πλεονέκτημα εμβέλειας έναντι του Ισραήλ, το οποίο δεν διαθέτει πυραύλους Meteor στο απόθεμά του.



Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η Τουρκία έχει θέσει μια χρυσή αναλογία για την υπεράσπιση των αιθέρων μέχρι να εισέλθει στο απόθεμα επαρκής αριθμός πυραύλων Kaan.



Αυτή η αναλογία αποτελείται από 40 Eurofighter, 40 F-35 και 40 F-16 Block 70.



Λαμβάνοντας υπόψη τα 24 Rafale που έχει αγοράσει η Ελλάδα από τη Γαλλία, τα F-16 που έχει αναβαθμίσει σε επίπεδο Block 70 και τα 20 συν 20 F-35 που θα αγοράσει από τις ΗΠΑ, συνολικά 40, γίνεται σαφές ότι η χρυσή αναλογία που καθορίζεται από την Τουρκία είναι απαραίτητη».



Πηγή: skai.gr

