Στις προϋποθέσεις που φέρεται να έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία για την απόκτηση των F-16 και των F-35 αναφέρονται τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως σημειώνουν, ο Τραμπ περιμένει να δει τι θα κάνει η Άγκυρα με τους S-400, ενώ παράλληλα ζήτησε να σταματήσει τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Ειδικότερα, μιλώντας στο Haber Turk, ο Γιουρσέλ Τοκμάκογλου, πρώην αξιωματικός της Τουρκικής Αεροπορίας, ανέφερε: «Φαίνεται πως ο Τραμπ έβαλε πάνω στο τραπέζι κάποια δεδομένα, είπε: "λύστε το ζήτημα των S-400, σταματήστε την αγορά ρωσικού αερίου και πετρελαίου, φέρτε μου αυτά και τότε στην εσωτερική πολιτική θα λύσω το ζήτημα των κυρώσεων CAATSA. Θεωρώ πως στην πρόσφατη συνάντηση στον Λευκό Οίκο αυτό επικράτησε. Άρα και τα F-16 και τα F-35 βρίσκονται στο ίδιο καλάθι!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.