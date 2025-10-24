Στην Ιρλανδία οι ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες σήμερα Παρασκευή για να εκλέξουν νέο πρόεδρο, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να προβλέπουν σαρωτική νίκη για την Κάθριν Κόνολι, την ανεξάρτητη αριστερή πολιτικό που έχει κερδίσει τη συμπάθεια πολλών νέων ανθρώπων.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Πέμπτης, η Κόνολι συγκεντρώνει 40%, έναντι 25% της αντιπάλου της, Χέδερ Χάμφρις, πρώην υπουργού της κυβέρνησης. Όταν τα ποσοστά αναπροσαρμόστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τους αναποφάσιστους και όσους σκοπεύουν να ρίξουν άκυρο, η Κόνολι φέρεται να προηγείται με 55% έναντι 35%.

Δύο προηγούμενες δημοσκοπήσεις μέσα στην εβδομάδα έδωσαν επίσης σαφές προβάδισμα στην 68χρονη πολιτικό, η οποία διεκδικεί τη διαδοχή του Μάικλ Ντ. Χίγκινς, που ολοκληρώνει δύο επταετείς θητείες, για να γίνει η 10η πρόεδρος της Ιρλανδίας.

Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται πως εκπροσωπούνται από καμία από τις δύο υποψήφιες, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για χαμηλή συμμετοχή και υψηλό ποσοστό άκυρων ψηφοδελτίων.

Αν και η προεδρία στην Ιρλανδία έχει κυρίως τελετουργικό χαρακτήρα, μια πιθανή νίκη της Κόνολι – βουλευτού από το Γκάλγουεϊ – θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα για την κεντροδεξιά κυβέρνηση και ταυτόχρονα μεγάλη νίκη για τη συμμαχία των αριστερών κομμάτων της αντιπολίτευσης (Sinn Féin, Εργατικό Κόμμα, Σοσιαλδημοκράτες, People Before Profit και Πράσινοι), τα οποία για πρώτη φορά ένωσαν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν κοινή υποψηφιότητα.

Η Κόνολι, που μιλά άπταιστα Ιρλανδικά και έχει εργαστεί ως ψυχολόγος και δικηγόρος, μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν περιθωριακή πολιτική φυσιογνωμία, ωστόσο κέρδισε τη νεολαία μέσα από podcasts και viral αναρτήσεις στα social media. Καλλιτέχνες και μουσικοί όπως οι Kneecap και The Mary Wallopers έχουν εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους.

Η ίδια προτάσσει την ισότητα και ζητά να προστατευτεί η ουδετερότητα της Ιρλανδίας από αυτό που αποκαλεί «δυτικό μιλιταρισμό». Έχει συγκρίνει τις γερμανικές στρατιωτικές δαπάνες με την εποχή των Ναζί και έχει κατηγορήσει τη Βρετανία και τις ΗΠΑ ότι συναινούν σε γενοκτονία στη Γάζα. Οι επικριτές της τη χαρακτηρίζουν ριζοσπάστρια που θα μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις της Ιρλανδίας με τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Από το 1990 και μετά, πρόεδροι όπως η Μέρι Ρόμπινσον, η Μέρι Μακαλίς και ο Μάικλ Ντ. Χίγκινς έχουν μετατρέψει τον θεσμό σε ορατό βήμα για την προώθηση της πολυφωνίας, της συμφιλίωσης με τη Βόρεια Ιρλανδία και μιας ηθικής εξωτερικής πολιτικής.

Η Κόνολι έχει δεσμευθεί να σεβαστεί τα θεσμικά όρια του αξιώματος, αν εκλεγεί και εγκατασταθεί στην προεδρική κατοικία Áras an Uachtaráin, όμως οι υποστηρικτές της ελπίζουν ότι θα συνεχίσει να εκφράζεται για την κρίση στέγασης, τις λίστες αναμονής στα νοσοκομεία και τη διεθνή πολιτική.

«Η σχέση μεταξύ κυβέρνησης και Προεδρίας ίσως εισέλθει σε μια νέα, σαφώς λιγότερο αρμονική φάση», σχολίασε χαρακτηριστικά η Irish Times.

Οι κανόνες για τις υποψηφιότητες, αλλά και λάθη της κυβερνητικής κεντροδεξιάς συμμαχίας, οδήγησαν σε αναμέτρηση δύο υποψηφίων, κάτι που φαίνεται να ευνοεί την Κόνολι.

Διασημότητες όπως ο Μπομπ Γκέλντοφ, ο Μάικλ Φλάτλεϊ, ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ και άλλοι που ήθελαν να θέσουν υποψηφιότητα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη στήριξη τεσσάρων τοπικών συμβουλίων ή 20 βουλευτών, όπως απαιτείται. Ο Γκέλντοφ δήλωσε ότι, αν είχε λάβει το χρίσμα, «θα είχε σαρώσει» και θα ήταν «ένας πραγματικά καλός πρόεδρος».

Το κόμμα Fianna Fáil είχε αρχικά επιλέξει τον πολιτικό νεοφερμένο Τζιμ Γκάβιν, ο οποίος όμως αποσύρθηκε έπειτα από σκάνδαλο οικονομικής φύσης, με αποτέλεσμα το όνομά του να παραμείνει στα ψηφοδέλτια.

Το Fine Gael είχε αρχικά υποψήφια τη Μαίρηντ ΜακΓκίνες, η οποία αποχώρησε για λόγους υγείας, και στη συνέχεια πρότεινε τη Χάμφρις, 62 ετών, προτεστάντισσα από περιοχή των συνόρων, που θεωρήθηκε πρόσωπο «κεντρώας απήχησης». Ωστόσο, δυσκολεύτηκε στις τηλεμαχίες και επηρεάστηκε αρνητικά από τη δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση, η οποία κατηγορείται για έλλειψη στέγης και ακρίβεια.

Η Χάμφρις περιόδευσε την Πέμπτη στο Κορκ και το Κλερ, δηλώνοντας ότι μπορεί να κερδίσει ως υποψήφια του κεντρώου χώρου. Η Κόνολι, από την πλευρά της, έκανε εκστρατεία στο Ρόσκομον και το Γκάλγουεϊ, τονίζοντας πως τίποτα δεν είναι δεδομένο:

«Δεν το θεωρώ καθόλου αυτονόητο. Θα είναι μεγάλη τιμή αν ο ιρλανδικός λαός με εμπιστευτεί όταν ρίξει την ψήφο του», είπε.

Τα εκλογικά τμήματα έχουν ανοίξει από τις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 10 το βράδυ, ενώ το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται αύριο Σάββατο. Το εκλογικό σώμα αριθμεί 3,6 εκατομμύρια ψηφοφόρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.