«Ο μπαμπάκας γύρισε σπίτι»: Ο Λευκός Οίκος υποδέχτηκε τον Τραμπ από το ΝΑΤΟ με τραγούδι του Usher

Ο Λευκός Οίκος γιόρτασε την επιστροφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με ένα βίντεο που συνοδεύεται από την επιτυχία του Usher «Hey Daddy (Daddy's Home)».

Το τραγούδι που επέλεξε ο Λευκός Οίκος δεν είναι καθόλου τυχαίου αφού ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, αποκάλεσε δημοσίως τον Ντόναλντ Τραμπ «μπαμπάκα» (daddy).

Ο Ρούτε δήλωσε την Τετάρτη ότι «ο μπαμπάκας έπρεπε να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα» για να πείσει το Ισραήλ και το Ιράν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα μεταξύ τους, με τον Αμερικανό πρόεδρο να συμφωνεί.

Τα σχόλια του επικεφαλής του ΝΑΤΟ προκάλεσαν έκπληξη στον κόσμο, με τον Λευκό Οίκο να δείχνει πως ο Τραμπ συμφωνεί και συμμετέχει σε αυτό το «αστειάκι» του Ρούτε.

Στο βίντεο, ο Τραμπ κατεβαίνει από το αεροπλάνο μπροστά σε πλήθος κόσμου που έχει παραταχθεί στους δρόμους για να τον δει, ενώ ακούγονται οι στίχοι: «Ο μπαμπάς είναι σπίτι, σπίτι για μένα. Και ξέρω ότι περιμένατε αυτή την αγάπη όλη μέρα. Ξέρετε ότι ο μπαμπάς σας είναι σπίτι και είναι ώρα να παίξετε».



🎶 Daddy’s home… Hey, hey, hey, Daddy.



President Donald J. Trump attended the NATO Summit in The Hague, Netherlands. pic.twitter.com/asJb5FD2Ii — The White House (@WhiteHouse) June 26, 2025

