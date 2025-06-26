Εμανουέλ Μακρόν: Ζητά η γαλλική ηλεκτρονική μουσική να αναγνωριστεί ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι επιθυμεί η γαλλική ηλεκτρονική μουσική να χαρακτηριστεί Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO. Η συμβολή της χώρας στην ηλεκτρονική μουσική, η οποία συχνά αναφέρεται ως «γαλλική πινελιά», περιλαμβάνει έργα-ορόσημα από καλλιτέχνες όπως οι Daft Punk, Justice, Air, Cassius, Phoenix, Étienne de Crécy, M83 και Alan Braxe.

Η Unesco, ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που προωθεί την ειρήνη και την ασφάλεια μέσω του πολιτισμού, των τεχνών και των επιστημών, δημοσιεύει έναν κατάλογο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ο οποίος στοχεύει στην προστασία «πρακτικών, αναπαραστάσεων, εκφράσεων, γνώσεων και δεξιοτήτων που οι κοινότητες αναγνωρίζουν ως μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς» και στο παρελθόν αυτό έχει απονεμηθεί σε μουσικά είδη όπως η τζαμαϊκανή reggae, η μεξικανική mariachi και η κουβανέζικη ρούμπα.

Emmanuel Macron wants French electronic music to receive UNESCO world heritage status



"We are inventors of electro. We have that French touch" https://t.co/mE5sb8nhPY — NME (@NME) June 25, 2025

Η techno του Βερολίνου ήταν μια άλλη μουσική παράδοση που προστέθηκε στον κατάλογο της UNESCO το 2023 και σε πρόσφατη συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Fréquence Gaie, σύμφωνα με το Eurones ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε να προστεθεί και η «γαλλική πινελιά» στον κατάλογο.

«Θα το κάνουμε κι εμείς αυτό», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν. «Αγαπώ τη Γερμανία - ξέρετε πόσο φιλοευρωπαίος είμαι. Αλλά δεν χρειάζεται να παίρνουμε μαθήματα από κανέναν. Είμαστε εφευρέτες της electro. Έχουμε αυτή τη ''γαλλική πινελιά''».

Ορισμένα παραδοσιακά γαλλικά μουσικά στυλ βρίσκονται ήδη στον κατάλογο της UNESCO, συμπεριλαμβανομένης της Gwoka, της παράδοσης τραγουδιού και χορού της Γουαδελούπης.

Οι Daft Punk είναι οι κορυφαίοι Γάλλοι καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής. O Τομά Μπανγκαλτέ και o Γκι-Μανουέλ ντι Ομέμ Κριστό δημιούργησαν το συγκρότημα στο Παρίσι το 1993. Ο συνδυασμός house, funk, techno, synth-pop και disco τους έκανε μεγάλους παγκόσμιους σταρ, με άλμπουμ όπως το «Homework» (1997) και το «Discovery» (2001) να θεωρούνται από τα κλασικά της χορευτικής μουσικής.

Έγιναν γνωστοί για τις εικονικές του εμφανίσεις με κράνη και γάντια ρομπότ που τους προσέδωσε μυστηριώδη εικόνα. Το τελευταίο τους άλμπουμ ήταν το «Random Access Memories» του 2013, το οποίο περιελάμβανε την τεράστια επιτυχία «Get Lucky». Ανακοίνωσαν την επίσημη διάλυσή τους τον Φεβρουάριο του 2021 με ένα βίντεο με τίτλο «Epilogue», στο οποίο ένα από τα ρομπότ αυτοκαταστράφηκε ενώ το άλλο απομακρύνθηκε στην έρημο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.