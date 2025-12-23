Την παρέμβαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε η ιστορική συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου για την οριοθέτηση ΑΟΖ, στη σκιά και της τριμερούς Συνόδου Κορυφής της Ιερουσαλήμ.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνoμιλίας (με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου) ότι η Τουρκία ανέκαθεν υπερασπιζόταν τη σταθερότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου και ότι οι δύο χώρες έχουν μεγάλο δυναμικό στο εμπόριο και τις επενδύσεις».

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε ότι η Τουρκία είναι πάντα έτοιμη να συμμετάσχει σε διεθνείς μηχανισμούς που υποστηρίζουν την ασφάλεια του Λιβάνου».

«Ο Ερντογάν εξέφρασε επίσης ότι η Τουρκία αναμένει από τον Λίβανο να υιοθετήσει μια στάση που σέβεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».

Ο Πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις σημαντικές αλλαγές στη Συρία για να συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα και ότι η Τουρκία απορρίπτει την επιθετική στάση του Ισραήλ απέναντι στον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

