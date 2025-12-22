Μήνυμα συμμαχίας, πολυεπίπεδης συνεργασίας, αλλά, και μήνυμα ισχύος, έστειλαν τη Δευτέρα οι κοινές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκη Μητσοτάκη, με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο της τριμερούς Συνόδου Κορυφής στην Ιερουσαλήμ.

«Σε όλους όσοι φαντασιώνονται ότι θα επανεγκαθιδρύσουν την αυτοκρατορία τους και την κυριαρχία τους στη γη μας, λέω: "ξεχάστε το, δεν πρόκειται να συμβεί μην το σκέφτεστε καν". Είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και η συνεργασία μας ενισχύει περαιτέρω την ικανότητά μας» διεμήνυσε εμμέσως στην Τουρκία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Πρόκειται για τρια κράτη που θέλουν να αδράξουν το μέλλον ενάντια σε αυτές τις δυνάμεις που θέλουν να μας στείλουν πίσω σε ένα σκοτεινό μεσαιωνικό παρελθόν, που δεν έχει να κάνει τίποτα με την πρόοδο».

«Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν πραγματικές δημοκρατίες που έχουν υποστεί σκλαβιά και στερήσεις από μια αλληλουχία αυτοκρατοριών, αλλά καταφέραμε με θάρρος και θυσία την ανεξαρτησία μας» σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Το Ισραήλ συμφώνησε να εμβαθύνει την συνεργασία ασφαλείας με την Ελλάδα και την Κύπρο» τόνισε.

Ο Ισραηίνός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ γνώριζε ότι το Ιράν διεξήγαγε πρόσφατα «ασκήσεις», προσθέτοντας ότι οι πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης θα συζητηθούν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλω να μεταφέρω ξεκάθαρα στο Ιράν το εξής: Οποιαδήποτε ενέργεια κατά του Ισραήλ θα αντιμετωπιστεί με πολύ αυστηρή απάντηση».

Για έναν μεσογειακό ενεργειακό σύνδεσμο έκανε λόγο ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στον Great Sea Interconnector (GSI). Δεσμευόμαστε για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μας.

«Η συμμαχία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου αποτελεί πυλώνα ευθύνης, σταθερότητας και κοινών συμφερόντων σε μια πολύπλοκη περιοχή. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την ενίσχυση της ασφάλειας, την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την περαιτέρω εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ των λαών μας» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η περιοχή μας αλλάζει σημαντικά, δημιουργούνται ρίσκα, αλλά και «παράθυρα ευκαιρίας» για την ειρήνη και την ευημερία, τόνισε ο πρωθυπουργός.

Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για υγροποιημένο φυσικό αέριο τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.



Πριν από την τριμερή συνάντηση, ο Νετανιάχου συναντήθηκε χωριστά με τον Έλληνα πρωθυπουργό και με τον Κύπριο πρόεδρο, πρώτα κατ' ιδίαν και στη συνέχεια σε διευρυμένες συναντήσεις με αξιωματούχους και από τις δύο πλευρές.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ είχε διπλωματικές συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο πριν από τις συναντήσεις υπό την προεδρία του Νετανιάχου, αναφέρει το γραφείο του Σάαρ σε ανακοίνωσή του.

Επίσκεψη Μητσοτάκη – Χέρτζογκ στο σπίτι δολοφονημένου Έλληνα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ επισκέφθηκαν το σπίτι του Ιωνά Καρούση, ενός 26χρονου φοιτητή αρχιτεκτονικής που δολοφονήθηκε από τρομοκράτες σε επίθεση στη Γιάφα στα τέλη του περασμένου έτους, μαζί με έξι άλλα θύματα. Η Χαμάς αργότερα ανέλαβε την ευθύνη για τις δολοφονίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που στο παρελθόν έχει συναντήσει τους γονείς του Ιωνά στην Αθήνα και την Ιερουσαλήμ, εξέφρασε στη μητέρα, τον πατέρα και την αδελφή του αδικοχαμένου φοιτητή την αμείωτη οδύνη του και τον θαυμασμό του για τον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιμετωπίσει αυτή την τραγωδία. Τους ενημέρωσε, επίσης, για τις προετοιμασίες που έχουν γίνει για τη θέσπιση προγράμματος υποτροφιών στη μνήμη του, ενώ τόνισε πως ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας είναι αδιάκοπος, χωρίς περιθώριο επανάπαυσης.

«Θέλω απλά να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίσατε αυτή την ανείπωτη τραγωδία και θέλω να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά αλλά και η κυβέρνηση θα είμαστε στο πλευρό σας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Είστε πράγματι μια “γέφυρα” φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ των δύο λαών, δύο θαυμάσιοι επιστήμονες, μεγαλώσατε ένα καταπληκτικό παιδί και το χάσατε μέσα από αυτές τις τραγικές συνθήκες. Βρίσκετε, όμως, τη δύναμη να συνεχίσετε να τιμάτε τη μνήμη του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εμείς, όσο μπορούμε, θα σας συνοδεύουμε σε αυτό το δύσκολο ταξίδι», συμπλήρωσε.

«Καλώς ήρθατε, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, στην Ιερουσαλήμ. Βρισκόμαστε στο σπίτι της οικογένειας Καρούση, ο γιος της οποίας, Ιωνάς, δολοφονήθηκε πέρυσι στη Γιάφα από απεχθείς τρομοκράτες. Και αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια “γέφυρα” εδώ, μεταξύ Ισραηλινών και Ελλήνων.

Ξέρετε, οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας έχουν αναπτυχθεί σε εξαιρετικό βαθμό, και είστε εδώ για μια τριμερή συνάντηση και με την Κύπρο. Πιστεύω ότι μπορούμε να αναπτύξουμε την Ανατολική Μεσόγειο με πολύ ουσιαστικό τρόπο προς όφελος όλων των κρατών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των γειτόνων μας, των Παλαιστινίων, και βέβαια των αραβικών κρατών, μέχρι την Ινδία. Και αυτό αποτελεί μια τεράστια προοπτική για τόσα πολλά πράγματα που η ανθρωπότητα θέλει να δει.

Αλλά το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ, σε αυτό το σπίτι, μας λέει και μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να πολεμήσουμε τους εχθρούς μας και να αλλάξουμε την πραγματικότητα στην περιοχή για ένα καλύτερο μέλλον, ώστε όμορφα “λουλούδια” όπως ο Ιωνάς να μην σκοτώνονται από φρικτούς ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και καλώς ήρθατε στο Ισραήλ», ανέφερε ο Πρόεδρος του Ισραήλ.

«Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε, και ευχαριστώ την οικογένεια Καρούση για την ευγένειά της να μας ανοίξει το σπίτι της, καλωσορίζοντάς μας, σήμερα. Η δολοφονία του Ιωνά ήταν ένα τραγικό γεγονός που μας υπενθυμίζει την ανάγκη να καταπολεμήσουμε τον τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της.

Θέλω να εκφράσω και πάλι την πλήρη υποστήριξή μας στους γονείς του Ιωνά. Σχεδιάζουμε να χρηματοδοτήσουμε μια υποτροφία στη μνήμη του το επόμενο έτος. Γνωρίζω ότι η ζωή του κόπηκε από αυτούς τους φρικτούς τρομοκράτες, αλλά άφησε πίσω του μια κληρονομιά καλοσύνης και η μνήμη του θα ζει για πάντα, ενώ η οικογένεια Καρούση αποτελεί “γέφυρα” φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας.

Να είστε βέβαιος, κ. Πρόεδρε, ότι οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρές, και αν συμπεριλάβετε και την Κύπρο, όπως είπατε, έχετε τρεις χώρες που συνεργάζονται για μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή πρέπει να είναι η ελπίδα όλων μας, ειδικά τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, μια γιορτή ειρήνης και φιλίας, και αυτό το πνεύμα θέλουμε να υπάρχει σε αυτή την ταραγμένη περιοχή του κόσμου. Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πατέρας του Ιωνά, Δημήτρης Καρούσης, σημείωσε από την πλευρά του: «Για εμάς είναι μεγάλη τιμή. Και δεν είναι μόνο τιμή που σας έχουμε εδώ, αλλά είναι και μια μεγάλη παρηγοριά για την απίστευτη θλίψη που νιώθαμε όλους αυτούς τους μήνες, το γεγονός ότι στο υψηλότερο επίπεδο υπήρχε τόσο καλή, μεγάλη και χρήσιμη υποστήριξη τόσο από το Ισραήλ όσο και από την Ελλάδα, από την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο. Ήταν κάτι εκπληκτικό.

Έχουμε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας εδώ στο Ισραήλ και πράγματι αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια “γέφυρα” επικοινωνίας που μεγαλώνει, και επίσης με τη βοήθεια και την επίδραση του γιου μας, του Ιωνά, αυτό συνεχίζεται και μεγαλώνει όλο και περισσότερο, και πιστεύω ότι αυτά τα δύο έθνη πρέπει να είναι μαζί, καθώς αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους του πολιτισμού και πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και μας υποστηρίζετε».

«Σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε με την επίσκεψή σας, κ. Πρόεδρε του Ισραήλ και κ. Πρωθυπουργέ της Ελλάδας. Πραγματικά, η απώλεια του γιου μας είναι ακόμα τόσο οδυνηρή που δεν μπορώ να την περιγράψω με λόγια, αλλά ελπίζω και πιστεύω ότι ο Ιωνάς θα αποτελέσει τη “γέφυρα” που θα ενώσει τους δύο λαούς», ανέφερε η Ράνια Καρούση, μητέρα του Ιωνά.

Πηγή: skai.gr

