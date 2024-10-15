Ερντογάν: Ο κίνδυνος του Ισραήλ πλησιάζει Τουρκία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο επεκτατισμός του Ισραήλ, αν δεν σταματήσει, είναι ένας κίνδυνος για την Τουρκία που τον βλέπει να πλησιάζει και για αυτό παίρνει προφυλάξεις.

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι «αν δεν σταματήσει το Ισραήλ, το οποίο γίνεται όλο και πιο κακομαθημένο και όλο και πιο αχαλίνωτο, μπορούμε να προβλέψουμε πού θα οδηγήσει αυτός ο επεκτατισμός. Παρόλο που υπάρχουν κάποια άτομα στη χώρα μας που δεν βλέπουν τον κίνδυνο που πλησιάζει, εμείς βλέπουμε τον κίνδυνο και λαμβάνουμε κάθε είδους προφυλάξεις».

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε στο συνέδριο για «Το μέλλον της Παλαιστίνης» που διοργάνωσαν οι τομείς Διεθνών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), όπου ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου του περασμένου έτους επανέφεραν το Παλαιστινιακό Ζήτημα στην ημερήσια διάταξη της ανθρωπότητας. Οι συνεχιζόμενες σφαγές στη Γάζα, οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε περίπου 50 χιλιάδες αθώους ανθρώπους, κυρίως παιδιά και γυναίκες, έστρεψαν και πάλι την προσοχή όλου του κόσμου στις διώξεις του παλαιστινιακού λαού. Η πολιτική γενοκτονίας του Ισραήλ, η οποία μετά τη Γάζα επεκτείνεται πλέον και στον Λίβανο, συνέβαλε επίσης καθοριστικά στο να γνωρίσει η ανθρωπότητα το πραγματικό πρόσωπο του Σιωνισμού. Και πάλι, μέσα από αυτή τη διαδικασία όλοι μας είδαμε από πολύ κοντά πώς το σιωνιστικό λόμπι ελέγχει τις παγκόσμιες δυνάμεις και το σύστημα, πώς ελέγχει την οικονομία, το εμπόριο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την κινηματογραφική βιομηχανία, κάθε κλάδο της τέχνης, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα πανεπιστήμια, ακόμη και την κρατική, στρατιωτική και πολιτική γραφειοκρατία σε ορισμένες χώρες».

Ο Ταγίπ Ερντογάν έστρεψε τα βέλη του κατά του ΟΗΕ λέγοντας ότι «παρακολουθήσαμε για άλλη μια φορά με ντροπή πώς οι διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, βρέθηκαν σε πλήρη αδυναμία απέναντι στo κακομαθημένο Ισραήλ».

Επεσήμανε ότι το Ισραήλ προκάλεσε δημοσίως τα Ηνωμένα Έθνη, ιδίως το Συμβούλιο Ασφαλείας, με την επίθεσή του στην ειρηνευτική δύναμη στον Λίβανο.

«Το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σαφής αντίδραση από τα μόνιμα μέλη σε αυτές τις συμπεριφορές είναι τουλάχιστον εξίσου σοβαρό με τις επιθέσεις. Ερωτώ - πώς θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα των άλλων ένας Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών που δεν προστατεύει τα δικαιώματα του προσωπικού του; […] Επαναλαμβάνω: Με τις φρικαλεότητες που διαπράττει στη Γάζα και τον Λίβανο, η ισραηλινή κυβέρνηση δεν σφάζει μόνο δεκάδες χιλιάδες αθώους, αλλά και όλους τους θεσμούς, τους κανόνες και τις αξίες που ο κόσμος δημιούργησε τον τελευταίο αιώνα», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Επίσης, άσκησε για μία ακόμη φορά κριτική στη Δύση: «Αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, το δίκαιο, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του Τύπου, τις οποίες η Δύση υπερασπίζεται εδώ και χρόνια, μπήκαν στο ράφι εν ριπή οφθαλμού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.