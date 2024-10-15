Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ένα γραφικό την Τρίτη που δείχνει τα εξαφανισμένα μέλη της ανώτερης στρατιωτικής ηγεσίας της Χεζμπολάχ.

Όπως φαίνεται και από το γραφικό το Ισραήλ έχει εξοντώσει ένα μεγάλο αριθμό ανώτερων στελεχών της οργάνωσης ωστόσο, άγνωστες παραμένουν οι τύχες δύο μελών.

Το γεγονός πως ο αρχηγός του Συμβουλίου Επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ Χασέμ Σαφιεντίν είναι πιθανόν ζωντανός έρχεται σε αντίθεση με μια δήλωση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου την περασμένη εβδομάδα, όταν ισχυρίστηκε ότι ο Σαφιεντίν είχε σκοτωθεί.

מצורף עץ חיסולי הפורום הבכיר של ארגון הטרור חיזבאללה, שהוצג במהלך ראיון של דובר צה״ל, תא״ל דניאל הגרי, לערוץ אלחורה pic.twitter.com/vQdDUx02OJ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2024

Ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Χέρτσι Χαλέβι υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ κρύβει τον αριθμό των μαχητών που σκότωσε το Ισραήλ.

«Αυτό δείχνει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο και ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας κατά της τρομοκρατικής ομάδας», υποστηρίζει ο Χαλέβι σε δήλωση που εξέδωσε ο Ισραηλινός Στρατός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.