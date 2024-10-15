Λογαριασμός
Χεζμπολάχ: Ποια ανώτερα στελέχη της εξολοθρεύτηκαν από τους IDF και ποια αγνοούνται

Ένα γραφικό που δημοσιεύτηκε από τις IDF δείχνει αναλυτικά ποια σημαντικά μέλη της οργάνωσης έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό

Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ένα γραφικό την Τρίτη που δείχνει τα εξαφανισμένα μέλη της ανώτερης στρατιωτικής ηγεσίας της Χεζμπολάχ. 

Όπως φαίνεται και από το γραφικό το Ισραήλ έχει εξοντώσει ένα μεγάλο αριθμό ανώτερων στελεχών της οργάνωσης ωστόσο, άγνωστες παραμένουν οι τύχες δύο μελών.

Το γεγονός πως ο αρχηγός του Συμβουλίου Επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ Χασέμ Σαφιεντίν είναι πιθανόν ζωντανός έρχεται σε αντίθεση με μια δήλωση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου την περασμένη εβδομάδα, όταν ισχυρίστηκε ότι ο Σαφιεντίν είχε σκοτωθεί.

Ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Χέρτσι Χαλέβι υποστηρίζει ότι  η Χεζμπολάχ κρύβει τον αριθμό των μαχητών που σκότωσε το Ισραήλ.

«Αυτό δείχνει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο και ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας κατά της τρομοκρατικής ομάδας», υποστηρίζει ο Χαλέβι σε δήλωση που εξέδωσε ο Ισραηλινός Στρατός.

