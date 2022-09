Ο Ερντογάν απομακρύνει την Τουρκία από τη Δύση: Στόχος να γίνει πλήρες μέλος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, έχει στόχο να ενταχθεί στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO, ΟΣΣ), μετέδωσαν σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο NTV και άλλα μέσα ενημέρωσης, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος κατέληξε σε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου.

Ο Ερντογάν έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους αφού παρευρέθη στη σύνοδο κορυφής του SCO στο Ουζμπεκιστάν και πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι σχέσεις μας με αυτές τις χώρες θα προχωρήσουν σε μια πολύ διαφορετική θέση μ' αυτό το βήμα», δήλωσε ο Ερντογάν.

Όταν ερωτήθηκε αν εννοεί ένταξη στον SCO, απάντησε, «Φυσικά, αυτός είναι ο στόχος».

Η Τουρκία είναι αυτή τη στιγμή εταίρος διαλόγου του SCO, μέλη του οποίου είναι η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Πακιστάν, το Ιράν, το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν.

Στο πλαίσιο των διμερών συνομιλιών κατά τη σύνοδο κορυφής, ο Ερντογάν είχε συνομιλίες με το ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε πως η χώρα του και η Ρωσία κατέληξαν σε συμφωνία για την επίλυση μιας διένεξής τους σχετικά με το σταθμό πυρηνικής ενέργειας που κατασκευάζεται στο Ακούγιου της νότιας Τουρκίας.

Σύμφωνα με το NTV, ο Ερντογάν δήλωσε πως η τουρκική κατασκευαστική εταιρεία IC Ictas επέστρεψε στο πρόγραμμα, επιβεβαιώνοντας σχόλια που είχαν κάνει χθες, Παρασκευή, δύο πηγές στο Ρόιτερς.

Τον περασμένο μήνα, η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom, η οποία διευθύνει το πρόγραμμα, τερμάτισε το συμβόλαιό της με την IC Ictas εξαιτίας, όπως είπε, «πολυάριθμων παραβιάσεων».

«Αν θέλει ο Θεός, θα μπορέσουμε να τελειώσουμε και να εγκαινιάσουμε την πρώτη μονάδα (του Ακούγιου) το 2023», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Η εικόνα με τους δύο προέδρους αγκαζέ στο Ουζμπεκιστάν

Στο περιθώριο της 22ης Συνόδου Κορυφής Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, που πραγματοποιείται στο Ουζμπεκιστάν, οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Τουρκίας είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά.

Η κάμερα κατέγραψε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να περπατούν στο λόμπι της συνόδου αγκαζέ και χαμογελαστοί, σαν δυο καλοί φίλοι και να μιλάνε χαλαρά.

Για την ακρίβεια, ο Τούρκος πρόεδρος έχει πιάσει αγκαζέ τον Πούτιν - πιο ενθουσιώδης - ενώ ο Ρώσος ομολογός του είναι πιο ουδέτερος.

Να σημειωθεί ότι σε δηλώσεις του ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε δημοσίως τον Ερντογάν λέγοντας ότι «συμβάλλει σοβαρά στη διευθέτηση μιας σειράς σοβαρών θεμάτων – όπως το ενεργειακό και τα σιτηρά - που έχουν προκύψει από τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Από την πλευρά του ο Ερντογάν κατήγγειλε «τη διαρκώς επιθετική στάση της Αρμενίας» στον πόλεμο με το Αζερμπαϊτζάν, η οποία «δεν σέβεται τους όρους της συμφωνίας» ειρήνης που είχε συναφθεί τότε υπό την αιγίδα της Ρωσίας.

Σε ένα αλλο περιστατικό που δεν πέρασε απαρατήρητο, κατά την διμερή συνάντησή τους, τις πρώτες δηλώσεις μπροστά στους δημοσιογράφους και σναφερόμενος στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Πούτιν τον αποκάλεσε «πρωθυπουργό», αντί για πρόεδρο.

Footage of Putin and Erdogan meeting in Samarkand.



Turkey is a reliable partner. It can provide food supplies through its territory to all countries of the world



25% of Russian gas supplies to Turkey will be paid in rubles - Putin#Russia pic.twitter.com/q4tCFXE4I2