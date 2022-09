Αγκαζέ Πούτιν και Ερντογάν στη σύνοδο της Σαγκάης - Δείτε βίντεο

Στο περιθώριο της 22ης Συνόδου Κορυφής Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, που πραγματοποιείται στο Ουζμπεκιστάν, οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Τουρκίας είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά.

Η κάμερα κατέγραψε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να περπατούν στο λόμπι της συνόδου αγκαζέ και χαμογελαστοί, σαν δυο καλοί φίλοι και να μιλάνε χαλαρά.

Για την ακρίβεια, ο Τούρκος πρόεδρος έχει πιάσει αγκαζέ τον Πούτιν - πιο ενθουσιώδης - ενώ ο Ρώσος ομολογός του είναι πιο ουδέτερος.

Να σημειωθεί ότι σε δηλώσεις του ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε δημοσίως τον Ερντογάν λέγοντας ότι «συμβάλλει σοβαρά στη διευθέτηση μιας σειράς σοβαρών θεμάτων – όπως το ενεργειακό και τα σιτηρά - που έχουν προκύψει από τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Από την πλευρά του ο Ερντογάν κατήγγειλε «τη διαρκώς επιθετική στάση της Αρμενίας» στον πόλεμο με το Αζερμπαϊτζάν, η οποία «δεν σέβεται τους όρους της συμφωνίας» ειρήνης που είχε συναφθεί τότε υπό την αιγίδα της Ρωσίας.

Σε ένα αλλο περιστατικό που δεν πέρασε απαρατήρητο, κατά την διμερή συνάντησή τους, τις πρώτες δηλώσεις μπροστά στους δημοσιογράφους και σναφερόμενος στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Πούτιν τον αποκάλεσε «πρωθυπουργό», αντί για πρόεδρο.

Footage of Putin and Erdogan meeting in Samarkand.



Turkey is a reliable partner. It can provide food supplies through its territory to all countries of the world



25% of Russian gas supplies to Turkey will be paid in rubles - Putin#Russia pic.twitter.com/q4tCFXE4I2