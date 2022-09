Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκοτώθηκε γνωστός χορευτής μπαλέτου από ρωσικό όλμο

Ένας διακεκριμένος ουκρανός χορευτής μπαλέτου, ο οποίος αυτή την εβδομάδα έχασε τη ζωή του πολεμώντας στην πρώτη γραμμή εναντίον των ρωσικών δυνάμεων που έχουν εισβάλει στη χώρα του, τιμήθηκε σήμερα σε μια τελετή στην Εθνική Όπερα της Ουκρανίας.

A final ovation for ballet dancer Oleksandr Shapoval at the Kyiv Opera House.



He’d performed for 28 seasons before volunteering to fight in the east.



While Ukraine enjoys successes on the battlefield, his death is a reminder of the enduring, awful cost of this war. pic.twitter.com/6V1m2vVFlr