Ερντογάν: Η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ είναι στην κρίση του τουρκικού κοινοβουλίου

Η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ είναι στη διακριτική ευχέρεια του τουρκικού κοινοβουλίου, δήλωσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι οι βουλευτές θα λάβουν τη σωστή απόφαση σύμφωνα με τα συμφέροντα της Άγκυρας, όπως μεταδίδει το Anadolu.

«Η αρχή για την έγκριση των πρωτοκόλλων ένταξης της Σουηδίας είναι η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Υπάρχει μια διαδικασία που τρέχει τώρα. Το κοινοβούλιο μας θα ακολουθήσει τα βήματα που έγιναν και θα λάβει τη σωστή απόφαση σύμφωνα με τα συμφέροντα της χώρας μας», είπε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους την Τετάρτη στο προεδρικό αεροπλάνο που επέστρεφε από τη διήμερη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία.

Sweden's accession to NATO is at the discretion of the Turkish parliament, President Recep Tayyip Erdogan said, adding that lawmakers would make the right decision in line with Ankara's interests https://t.co/2v8dOmHcki pic.twitter.com/myNVVJ9Rmv