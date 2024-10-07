Το μήνυμα πως ήρθε η ώρα για την απελευθέρωση των ομήρων, να σωπάσουν τα όπλα, να σταματήσει ο πόνος που έχει σκεπάσει την περιοχή και ότι είναι ώρα για ειρήνη, διεθνές δίκαιο και δικαιοσύνη, στέλνει σε μήνυμά του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ (και φαβορί για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης) Αντόνιο Γκουτέρες, για τον έναν χρόνο από την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, τον πόλεμο και τη γενικευμένη σύρραξη που ακολούθησε.

Μάλιστα, ο γγ του Οργανισμού εξέφρασε εκ νέου τη δέσμευση του ΟΗΕ για την επίτευξη αυτών των στόχων. «Εν μέσω τόσο μεγάλης αιματοχυσίας και διαίρεσης, πρέπει να κρατήσουμε την ελπίδα» υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, επισήμανε ότι σημάδεψε τις ψυχές και την ημέρα αυτή θυμόμαστε όλους εκείνους που σκοτώθηκαν βάναυσα και υπέστησαν ανείπωτη βία, καθώς απλώς ζούσαν τη ζωή τους. Αυτή είναι μια ημέρα, προσέθεσε, που η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να επαναλάβει με την πιο δυνατή φωνή την απόλυτη καταδίκη μας για τις αποτρόπαιες πράξεις της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής ομήρων.

Αναφερόμενος στις συναντήσεις που είχε με τις οικογένειες των ομήρων, ο Αντόνιο Γκουτέρες εκμυστηρεύτηκε πως έμαθε περισσότερα για τη ζωή, τις ελπίδες και τα όνειρα των αγαπημένων τους προσώπων και μοιράστηκε την αγωνία και τον πόνο τους. «Δεν μπορώ να φανταστώ τα βασανιστήρια που αναγκάζονται να υπομένουν καθημερινά. Απαιτώ για άλλη μια φορά την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων. Μέχρι τότε, η Χαμάς πρέπει να επιτρέψει στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να επισκεφθεί τους ομήρους» σημείωσε στο μήνυμά του.

Υπό αυτό το πρίσμα, εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε όλα τα θύματα και τους οικείους τους και επισημαίνει: «Από την 7η Οκτωβρίου έχει ξεσπάσει ένα κύμα συγκλονιστικής βίας και αιματοχυσίας. Ο πόλεμος που ακολούθησε τις τρομερές επιθέσεις πριν από ένα χρόνο συνεχίζει να συντρίβει ζωές και να προκαλεί βαθύτατο ανθρώπινο πόνο στους Παλαιστίνιους στη Γάζα και τώρα στον λαό του Λιβάνου».

Καταλήγοντας στο μήνυμά του, ο Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση να «τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων, να επανενώσουμε τις οικογένειες και να βάλουμε τέλος στον πόνο και τη βία σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή». «Ας μη σταματήσουμε ποτέ να εργαζόμαστε για μια μόνιμη λύση στη σύγκρουση, όπου το Ισραήλ, η Παλαιστίνη και όλες οι άλλες χώρες της περιοχής θα μπορούν επιτέλους να ζήσουν ειρηνικά και αξιοπρεπώς και με σεβασμό η μία για την άλλη» υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

