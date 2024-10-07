Λογαριασμός
ΥΠΕΞ Ιορδανίας: Το Ισραήλ ωθεί όλη την περιοχή σε περιφερειακό πόλεμο

Η ισραηλινή επίθεση (...) που ξεκίνησε από τη Γάζα και πλέον επεκτάθηκε στον Λίβανο θα ωθήσει όλη την περιοχή στην άβυσσο 

Αϊμάν Σαφάντ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι κατηγόρησε σήμερα από τη Βηρυτό, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, το Ισραήλ ότι φέρει "όλη την ευθύνη" μιας "κλιμάκωσης" που θα οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε "περιφερειακό πόλεμο".

«Η ισραηλινή επίθεση (...) που ξεκίνησε από τη Γάζα και πλέον επεκτάθηκε στον Λίβανο θα ωθήσει όλη την περιοχή στην άβυσσο ενός ολοκληρωτικού περιφερειακού πολέμου», δήλωσε ο Σαφάντι στη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο, όπου από τις 23 Σεπτεμβρίου μαίνεται ανοιχτός πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ ύστερα από έναν χρόνο που αντήλλασσαν διασυνοριακά πυρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

