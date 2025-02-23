Με ομιλία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησε στην Άγκυρα το 8ο συνέδριο του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης της Τουρκίας (ΑΚΡ).

Ο Ερντογάν επανήλθε στη σύγκρουση των τελευταίων ημερών με την ηγεσία του Συνδέσμου Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών της Τουρκίας (TUSIAD), χαρακτηρίζοντας τα στελέχη του «βαρόνους του χάους» και χρησιμοποίησε ακραία ρητορική προειδοποιώντας ότι «αυτό το κράτος και αυτό το έθνος έχουν τη δύναμη να μετατρέψουν τα όνειρά σας σε εφιάλτες».

«Κάναμε σημαντικά βήματα στον επιχειρηματικό κόσμο. Στηρίξαμε τους εμπόρους και τους βιομήχανους. Επεκτείναμε τις επενδύσεις και την απασχόληση που ελέγχονταν από μια μικρή ελίτ της Κωνσταντινούπολης. Οι πρόσφατες συζητήσεις δείχνουν ότι κάποιες ασθένειες δεν έχουν ξεπεραστεί. Προσπαθούν να υπαγορεύσουν πολιτικές στην κυβέρνηση. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι η Τουρκία έχει αλλάξει. Μια ομάδα που πολλαπλασίασε το κεφάλαιό της κατά την περίοδο του ΑΚΡ, προσπαθεί να επαναφέρει την παλιά Τουρκία», δήλωσε από το βήμα του συνεδρίου ο Ταγίπ Ερντογάν.

«Δεν υπάρχει χώρος για παραπολιτική (σ.σ. «μη καταγεγραμμένη πολιτική» είπε για την ακρίβεια) στη νέα Τουρκία. Αυτά τα λόγια απευθύνονται στα κόμματα της αντιπολίτευσης που λειτουργούν ως εκφραστές της κομπραδόρικης αστικής τάξης. Πρέπει να συνηθίσετε σε αυτή τη νέα Τουρκία και να προετοιμάσετε τις πολιτικές σας αναλόγως», είπε σε έντονο ύφος ο Τούρκος πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι με εισαγγελική απόφαση επεβλήθησαν περιοριστικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και εκείνο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, στον πρόεδρο του TUSIAD, Ορχάν Τουράν, και στον πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ίδιου συνδέσμου Ομέρ Αράς, με αφορμή τις επικριτικές απόψεις που εξέφρασαν κατά της κυβέρνησης, στην πρόσφατη γενική συνέλευση του συνδέσμου, αναφορικά με τις τρέχουσες πολιτικές, ιδίως στην οικονομία, και τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων.

Οι Τουράν και Αράς κατηγορούνται ότι «έκαναν δηλώσεις για θέματα των οποίων το περιεχόμενο δεν γνώριζαν» και ότι «διέδωσαν αναληθείς πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της Τουρκίας, τη δημόσια τάξη και τη δημόσια υγεία» με σκοπό τη δημιουργία ανησυχίας, φόβου ή πανικού στο κοινό.

Ο Ερντογάν ευχαρίστησε επίσης τον πρόεδρο του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και κυβερνητικό του εταίρο, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, για τη στήριξή του λέγοντας ότι το όνομά του έχει ήδη καταγραφεί στην πολιτική ιστορία της Τουρκίας με την εποικοδομητική του στάση. «Η επιβίωση της χώρας μας είναι εξασφαλισμένη», συμπλήρωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η χώρα του βρίσκεται στα πρόθυρα μιας οικονομικής υπέρβασης λέγοντας «έχουμε ετοιμάσει το μεταρρυθμιστικό σχέδιο για τον αιώνα της Τουρκίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.