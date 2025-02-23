Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα 267 drones κατά της Ουκρανίας, αριθμό ρεκόρ από την ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου 2022, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός την παραμονή της τρίτης επετείου της ρωσικής επίθεσης.

«267 εχθρικά drones ανιχνεύθηκαν στον ουκρανικό ουρανό, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για μία και μοναδική επίθεση», έγραψε στο Facebook ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού Γιούρι Ιγκνάτ.

Τα 138 αναχαιτίσθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα και οι 119 «χάθηκαν» χωρίς να προκαλέσουν ζημίες. Δεν διευκρινίζεται τι απέγιναν τα 10 υπόλοιπα drones.

Σε χωριστή του ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram, ο στρατός ανακοινώνει ότι πολλές περιοχές, ανάμεσά τους και η περιοχή του Κιέβου, «επλήγησαν», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

