Σύγκρουση Ερντογάν με επιχειρηματίες που ζήτησαν περισσότερη δημοκρατία - «Η Τουρκία δεν είναι ιδιοκτησία σας»

Με τους επιχειρηματίες της Τουρκίας που ζήτησαν περισσότερη δημοκρατία «συγκρούστηκε» ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, την ώρα που ξεκίνησε εισαγγελική έρευνα και ανακρίσεις εναντίον του προέδρου των επιχειρηματιών και στελεχών, με την κατηγορία για απόπειρα επηρεασμού δίκαιης δίκης και δημόσιας διασποράς παραπλανητικών πληροφοριών.

Απευθυνόμενος στην τουρκική Ένωση Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων, ο Ερντογάν δήλωσε ότι «Ίσως για χρόνια να φωνάζατε. Ίσως να έχετε αποθυμήσει την παλιά Τουρκία. Όμως στη νέα Τουρκία θα ξέρετε τα όριά σας».

Ο Ορχάν Τουρχάν, πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων, δήλωσε από τη μεριά του ότι «δεν το επιτρέπει η συνείδησή μας να σιωπήσουμε. Δεν είναι χαρούμενοι ούτε οι εργαζόμενοι αλλά ούτε οι επιχειρηματίες. Ποιος χαμογελάει;».

Ο Τούρκος πρόεδρος παράλληλα δήλωσε περαιτέρω ότι «αν είστε Ένωση Επιχειρηματιών, τότε θα μάθετε να συμπεριφέρεστε σαν επιχειρηματίες. Δεν θα επιχειρείτε να πιέζετε τη Δικαιοσύνη, δεν θα προκαλείτε τον λαό, δεν θα προβοκάρετε τις υπηρεσίες του κράτους».

Ο Ομέρ Αράς, στέλεχος Ένωσης Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων, από τη μεριά του σημείωσε ότι «ξεκίνησε εισαγγελική έρευνα εναντίον δημάρχου για μια ομιλία του και αυτό συνέβη λίγα λεπτά μετά την ομιλία του. Δημοσιογράφοι και γενικός διευθυντής τηλεοπτικού δικτύου συλλαμβάνονται επειδή μετέδωσαν μια είδηση σχετικά με εμπειρογνώμονα».

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ακόμη: «Η Τουρκία δεν είναι ιδιοκτησία σας, ο λαός δεν είναι εργάτες σας και οι πολιτικοί δεν είναι οι πληρωμένοι υπάλληλοί σας».

Σημειώνεται ότι χθες το τουρκικό χρηματιστήριο σημείωσε πτώση περίπου 2%.

«Δεν θέλουμε να εισβάλλουμε στην Ελλάδα, αλλά έχουμε δικαιώματα στο Αιγαίο»

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας υποστήριξε ότι «δεν θέλουμε να εισβάλλουμε στην Ελλάδα αλλά έχουμε τα ίδια δικαιώματα στο Αιγαίο», ενώ πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα εξοπλίζεται όσο η Τουρκία. Έχουν ίδιο αριθμό φρεγατών και μαχητικών με την Τουρκία».

Ειδικότερα, μιλώντας στο CNN Turk, ο Ερχάν Αφγιόντζου δήλωσε: «H Τουρκία δεν έχει κάποιο μέλημα να εισβάλει στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν τα δικαιώματα μας στο Αιγαίο. Ελάτε να μιλήσουμε μαζί. Πάνε και αγοράζουν φρεγάτα και πληρώνουν 500 και 600 εκατομμύρια. Μα γιατί αγοράζεις. Δεν υπάρχει περίπτωση με αυτά να αντέξεις απέναντι στην Τουρκία. Όμως και εμείς δεν θέλουμε να σας επιτεθούμε. Πάνε και αγοράζουν όπλα άσκοπα..».

Ο δημοσιογράφος Ζαφέρ Σαχίν σημείωσε από τη μεριά του ότι «η Ελλάδα εντός της ΕΕ είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες σε σχέση με το ποσοστό του ΑΕΠ. Δηλαδή αυτή η μικρή χώρα κάνει τεράστιες δαπάνες», με τον Πρύτανη της στρατιωτικής ακαδημίας της χώρας να σημειώνει ότι «η Τουρκία διαθέτει 16 φρεγάτες, η μικρή Ελλάδα διαθέτει και αυτή 16 φρεγάτες. Η Τουρκία διαθέτει 200 μαχητικά και η Ελλάδα επίσης διαθέτει 200 μαχητικά. Είναι κρίμα για τον ελληνικό λαό. Μια χώρα με πληθυσμό 11 εκατ. δεν θα πρέπει να εξοπλίζεται τόσο πολύ».

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu:



Yunan korgenerale şunu söyledim "İki ülkenin arasını kızıştırıp ikimize de daha fazla silah satıyorlar. Bizim bu oyuna gelmememiz lazım. Biz komşuyuz."



Korgeneral "Haklısınız ama ne yaparsınız siyaset" dedi.… https://t.co/CpnR6kqKED pic.twitter.com/ZIWcAIQqiZ — gdh (@gundemedairhs) February 17, 2025

Στο 93% η ετήσια αύξηση επισκεπτών από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά

Εν τω μεταξύ, 1.153,727 τουρίστες ταξίδεψαν από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου, καταγράφοντας ετήσια αύξηση ρεκόρ 93% το 2024.

Εκτόξευση νέου πυραύλου αντιαεροπορικής άμυνας ονόματι Goskur

Στο μεταξύ, σε εκτόξευση νέου πυραύλου αντιαεροπορικής άμυνας ονόματι Goskur προχώρησε η Τουρκία, με βεληνεκές περίπου 15 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από την τουρκική φρεγάτα BEYKOZ στα ανοικτά της Μαύρης Θάλασσας.

Στο μεταξύ, μεγάλη παρουσία είχε η Τουρκία στη διεθνή έκθεση αμυντικών συστημάτων IDEX-2025 στο ΆΜπου Ντάμπι, όπου παρουσιάστηκε το μαχητικό KAAN, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, πύραυλοι, ραντάρ κλπ.

Πηγή: skai.gr

