Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τούρκος ομόλογός του Ταγίπ Ερντογάν είχαν τηλεφωνική συνομιλία και συζήτησαν θέματα διμερούς συνεργασίας στο εμπόριο και την οικονομία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο διευκρινίζοντας ότι παράλληλα συζητήθηκαν και ορισμένα διεθνή ζητήματα.

Η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως επιδιώκει την αύξηση της διμερούς συνεργασίας και κυρίως την «επέκταση» των εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στην Τουρκία και τη Ρωσία.

Η Τουρκία καταδίκασε αρχικά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία για να επιλέξει αμέσως μετά τη «ουδετερότητα» και την αποφυγή συμμετοχής της στις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δικαιολόγησε τη στάση αυτή επικαλούμενος την εξάρτηση της Τουρκίας από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αμερικανικές κυρώσεις επιβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο 2023 σε πέντε τουρκικές εταιρείες για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών σε ρωσικές εταιρείες του αμυντικού τομέα.

Σε επιστολή που απηύθυνε προς τουρκικούς επιχειρηματικούς κύκλους τον Αύγουστο 2022, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποιούσε τις τουρκικές εταιρείες ότι αναλαμβάνουν υψηλό ρίσκο συμμετέχοντας στις απόπειρες της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει την Τουρκία για να παρακάμψει τις κυρώσεις.

