Drones και πυραύλους κατά στρατιωτικών στόχων στην περιοχή του Τελ Αβίβ και στο νότιο Ισραήλ εκτόξευσε η Χεζμπολάχ όπως ανακοίνωσε η σιίτικη οργάνωση.

Ο στρατός του Λιβάνου από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι ένας Λιβανέζος στρατιώτης σκοτώθηκε και 18 τραυματίσθηκαν, ορισμένοι σοβαρά, σε ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο.

Κάνοντας λόγο για «περίπλοκη επιχείρηση», η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε σειρά πυραύλων και εκρηκτικών drones κατά στρατιωτικού στόχου στο Τελ Αβίβ.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση προσθέτει ότι drones εξαπέλυσαν επίθεση κατά ναυτικής βάσης στη Ασντόντ, την πρώτη επίθεση κατά του νοτίου Ισραήλ από τις 23 Σεπτεμβρίου και την έναρξη της ανοικτής πολεμικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην φιλοϊρανική οργάνωση και το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεν έχει γνώση των ανακοινώσεων αυτών.

Στο Ισραήλ, ο στρατός ανακοίνωσε ότι οι σειρήνες ήχησαν το πρωί σε πολλές περιοχές του βόρειου και του κεντρικού Ισραήλ, κυρίως στην ευρύτερη περιφέρεια του Τελ Αβίβ και ότι μεγάλος αριθμός drones αναχαιτίσθηκε.

Στον νότιο Λίβανο, ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και 18 τραυματίσθηκαν «σε επίθεση του ισραηλινού εχθρού που έθεσε ως στόχο στρατιωτικό κέντρο στην περιοχή αλ-Αμιρίγε προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.

Πολλοί λιβανέζοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τον λιβανικό στρατό.

Επιθέσεις στη Γάζα

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Κάμελ Αντουάν, στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας τραυματίσθηκε σοβαρά τη χθεσινή νύκτα μετά την επίθεση με drone κατά του νοσοκομειακού συγκροτήματος, ενώ 11 πολίτες σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας.

Το νοσοκομείο Κάμελ Αντουάν είναι από τα τελευταία που συνεχίζουν να λειτουργούν μερικώς στον παλαιστινιακό θύλακα όπου συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο Χοσάμ Αμπού Σαφίγε τραυματίσθηκε από θραύσματα, έχασε πολύ αίμα και πλέον η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας το νοσοκομειακό συγκρότημα στο Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα του θύλακα, δέχθηκε επίθεση από ισραηλινό drone που έριξε βόμβες σε διάφορες πτέρυγες του νοσοκομείου.

Το προσωπικό καταγγέλλει σειρά επιθέσεων κατά του νοσοκομείου τις τελευταίες ημέρες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κατάσταση των 80 ασθενών, 8 από τους οποίος βρίσκονται στην εντατική.

Τα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας δέχονται συστηματικά ισραηλινές επιθέσεις και το Ισραήλ καταγγέλλει ότι χρησιμοποιούνται από την Χαμάς για να κρύψουν στρατιωτικές δραστηριότητες.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε επίσης ότι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους παιδιά, σε δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά προσφυγικών καταυλισμών στο κέντρο του θύλακα, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο και για σφοδρά πυρά πυροβολικού στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Μπορέλ: «Ο Λίβανος βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης»

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ ζήτησε από τη Βηρυτό «άμεση κατάπαυση του πυρός» στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ λέγοντας ότι ο Λίβανος βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης.

«Δε βλέπουμε παρά έναν δρόμο: άμεση κατάπαυση του πυρός και καθολική εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», που έθεσε τέλος στον πόλεμο του 2006 ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ, δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι.

Η απόφαση 1701 ορίζει ότι μόνο ο στρατός του Λιβάνου και οι ειρηνευτικές δυνάμεις της FINUL μπορούν να αναπτυχθούν στην συνοριακή ζώνη τον νοτίου Λιβάνου με το Ισραήλ.

«Τον Σεπτέμβριο είχαν έρθει και ήλπιζα ακόμη ότι θα μπορούσαμε να εμποδίσουμε μία ανοικτή πολεμική αντιπαράθεση του Ισραήλ κατά του Λιβάνου. Δύο μήνες μετά, ο Λίβανος βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει με 200 εκατομμύρια ευρώ τον λιβανικό στρατό, η ανάπτυξη του οποίου κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ αποτελεί κρίσιμο ζήτημα στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Ουάσινγκτον έχει παρουσιάσει στις λιβανικές αρχές σχέδιο 13 σημείων που προβλέπουν 60ήμερη κατάπαυση του πυρός και ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στον νότιο Λίβανο, ένα από τα προπύργια της Χεζμπολάχ.

Σήμερα, ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και 18 τραυματίσθηκαν, ορισμένοι σοβαρά, «σε επίθεση του ισραηλινού εχθρού που έθεσε ως στόχο στρατιωτικό κέντρο στην περιοχή αλ-Αμιρίγε» του νοτίου Λιβάνου προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.

Πολλοί λιβανέζοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τον λιβανικό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

