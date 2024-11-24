Πακιστάν: 82 νεκροί στα βίαια επεισόδια ανάμεσα σε σουνίτες και σιίτες

Τουλάχιστον 82 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 156 έχουν τραυματιστεί σε νέα έξαρση της βίας ανάμεσα σε σουνίτες και σιίτες από την Πέμπτη στο βορειοδυτικό Πακιστάν, από την Πέμπτη στο βορειοδυτικό Πακιστάν, δήλωσε σήμερα μέλος των τοπικών αρχών στο AFP, προσθέτοντας ότι πυρά ακούγονται ακόμη σε διάφορα μέρη.

«Από τους νεκρούς, 66 είναι σιίτες και 16 σουνίτες», διευκρίνισε ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, της περιοχής Κουράμ στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο AFP «πυρά από ελαφρά και βαρέα όπλα σε διάφορες περιοχές». Αυτοί διευκρίνισαν ωστόσο ότι από χθες, Σάββατο, το βράδυ δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

Την Πέμπτη περίπου δέκα επιτιθέμενοι άνοιξαν πυρ εναντίον δύο οχηματοπομπών που μετέφεραν οικογένειες σιιτών και είχαν αστυνομική συνοδεία στην ορεινή αυτή περιοχή. Τουλάχιστον 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε αντίποινα την Παρασκευή και χθες, Σάββατο, σιίτες έκαναν επιδρομές σε συνοικίες σουνιτών, πυρπολώντας κυρίως εκατοντάδες μαγαζιά και σπίτια, ανέφεραν στο AFP κάτοικοι και αξιωματούχοι.

Έκτοτε έχει κοπεί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην Κουράμ, όπως και η κυκλοφορία στην βασική οδική αρτηρία της περιοχής.

Από τον Ιούλιο η σύγκρουση ανάμεσα σε σουνίτες και σιίτες στην Κουράμ, ορεινή περιοχή στα σύνορα με το Αφγανιστάν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 160 ανθρώπους, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

