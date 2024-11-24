DW: Σακουλάκια νικοτίνης - Δημοφιλή, αλλά επικίνδυνα

Κάτω από τα μάτια γονιών και δασκάλων έφηβοι τοποθετούν σακουλάκια νικοτίνης ανάμεσα στο πάνω χείλι και τα ούλα. Τα λευκά σακουλάκια περιέχουν μια σκόνη που αποτελείται μεταξύ άλλων από άλατα νικοτίνης, αρωματικές ουσίες και γλυκαντικά και έχουν παρόμοια επίδραση με τα τσιγάρα.



«Ο αριθμός των καπνιστών μειώνεται εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε η καπνοβιομηχανία αναζητεί νέους τρόπους για να διαθέσει τα προϊόντα της στην αγορά», λέει η γιατρός με εξειδίκευση σε ζητήματα εθισμού Αντρέα Ραμπενστάιν του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λούντβιγκ Μαξιμίλιαν του Μονάχου. Τα σακουλάκια είναι άκρως εθιστικά και πολλοί νέοι τα καταναλώνουν ταυτόχρονα με προϊόντα νικοτίνης, όπως καπνό ή ηλεκτρονικά τσιγάρα, δηλώνει η γερμανίδα ειδικός.



Τα σακουλάκια νικοτίνης είναι δημοφιλή μεταξύ των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, επειδή ανάλογα με τη δόση έχουν διεγερτική ή χαλαρωτική επίδραση, αλλά σε αντίθεση με τα τσιγάρα δεν προκαλούν βλάβη στους πνεύμονες. Στη Γερμανία τα σακουλάκια νικοτίνης απαγορεύονται. Στην Ελλάδα όχι. Παρά την απαγόρευση στη Γερμανία είναι σχετικά εύκολο για κάποιον να τα προμηθευτεί από το διαδίκτυο.

Στο στόμα επαγγελματιών αθλητών

Στην συνοικία Τρέπτο-Κέπενικ του Βερολίνου, το 80-90% όλων των μαθητών δήλωναν πέρυσι σε εκδηλώσεις πρόληψης ότι είτε γνώριζαν για τα σακουλάκια νικοτίνης, είτε τα είχαν ήδη δοκιμάσει. «Ακόμη και στην πρώτη γυμνασίου υπήρχαν μαθητές που είχαν χρησιμοποιήσει τέτοια σακουλάκια, τα οποία τους προκάλεσαν από απώλεια συνείδησης μέχρι μεταφορά στο πρώτων βοηθειών», προειδοποιούσε το γραφείο περιφέρειας στις αρχές του 2024.



Η Αντρέα Ραμπενστάιν δηλώνει ότι τα σακουλάκια νικοτίνης στο στόμα νέων και εφήβων περνάνε σχεδόν απαρατήρητα από κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς. Την ίδια στιγμή τα σακουλάκια έχουν καλή φήμη, καθώς οι επαγγελματίες αθλητές τα χρησιμοποιούν και είναι πανταχού παρόντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Tiktok. Η νικοτίνη έχει στην πραγματικότητα μια πιπεράτη, δυσάρεστη γεύση. Αρωματικές ουσίες, όπως το καρπούζι ή το μάνγκο, κάνουν τα σακουλάκια νικοτίνης ιδιαίτερα ελκυστικά, όπως συμβαίνει και με τα πολύχρωμα Vapes.



Στα σακουλάκια νικοτίνης έχουν ήδη ανιχνευθεί καρκινογόνες ουσίες, υπογραμμίζει η γερμανίδα γιατρός από το Μόναχο και απευθύνει έκκληση προς τους αρμόδιους πολιτικούς: «Η απαγόρευση της διαφήμισης των προϊόντων καπνού και των ηλεκτρονικών τσιγάρων θα πρέπει να επεκταθεί στα διαδικτυακά φόρουμ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οποιοδήποτε ναρκωτική ουσία εισέρχεται στον εγκέφαλο ενός νέου ανθρώπου μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε εφ' όρου ζωής εθισμό».

Η καπνοβιομηχανία ζητά νομιμοποίηση

Η Ομοσπονδιακή Ένωση Βιομηχανίας Καπνού και Νέων Προϊόντων (BVTE), από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι πρέπει να νομιμοποιηθούν τα σακουλάκια νικοτίνης για να καταπολεμηθεί, όπως υποστηρίζει, το παράνομο και ανεξέλεγκτο εμπόριο. «Αναμένουμε από την επόμενη κυβέρνηση να περάσει νομική ρύθμιση που θα νομιμοποιεί την πώλησή τους σε ενήλικες στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα προϊόντα καπνού. Ο νόμος θα μπορούσε να περιλαμβάνει ανώτατα όρια περιεκτικότητας σε νικοτίνη και κανονισμούς σχετικά με τις περιεχόμενες ουσίες», λέει ο διευθύνων σύμβουλος της BVTE Γιαν Μίκε. Σε γενικές γραμμές πάντως, τα σακουλάκια νικοτίνης είναι η λιγότερο επιβλαβής επιλογή για όσους θέλουν να καταναλώσουν νικοτίνη.



Τα σακουλάκια νικοτίνης δεν απαγορεύονται στη Γερμανία χωρίς λόγο, δηλώνει πάντως ο εντεταλμένος της γερμανικής κυβέρνησης για ζητήματα ναρκωτικών ουσιών Μπούρκαρντ Μπλίνερτ: «Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για υγιή ή ακίνδυνα προϊόντα. Με τα σακουλάκια περνά γρήγορα μεγάλη ποσότητα νικοτίνης στον οργανισμό και παράλληλα μπορούν να προκαλέσουν πολύ γρήγορα εθισμό».



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

