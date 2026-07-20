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Δένδιας για επέτειο τουρκικής εισβολής: «Για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις η Κύπρος κείται πλησίον»

«Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης», τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή τα 52 χρόνια από τον «Αττίλα»

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Δένδιας

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες, τους αγνοούμενους και σε όσους υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Μεγαλονήσου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή», προσθέτοντας ότι η Ελλάδα τιμά «τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την Ελευθερία της Μεγαλονήσου».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισήμανε ακόμη ότι «το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής», τονίζοντας πως «η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις: για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Νίκος Δένδιας Κύπρος
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