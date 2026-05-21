Βίντεο από τις δοκιμές πυρηνικών όπλων έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Το βίντεο ξεκινά με εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από πολεμικά πλοία και συνεχίζει με βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς από σιλό.

Η Μόσχα, παρουσιάζοντας τον πλουραλισμό που διαθέτει στα οπλικά της συστήματα, έδωσε εικόνα τόσο από στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη, όσο και από μαχητικά τελευταίας τεχνολογίας.

Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας:

Кадры проведения учений ядерных сил.



Видео: Минобороны России/ТАСС pic.twitter.com/f6BMJ2P5Ht — ТАСС (@tass_agency) May 21, 2026

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποίησαν σήμερα η Ρωσία και η Λευκορωσία, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο «έσχατης λύσης» και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.

Πηγή: skai.gr

